Elon Musk annonce Grokipedia, une alternative à Wikipedia

Elon Musk a révélé la création de Grokipedia, une nouvelle plateforme de savoir destinée à concurrencer Wikipedia. L’annonce fait suite à un échange entre Musk et l’investisseur David Sacks sur X (ex-Twitter). Sacks a vivement critiqué Wikipedia, qu’il accuse d’être « contrôlée par une armée d’activistes de gauche » et de manquer de neutralité. Musk, en réponse, a confirmé travailler sur une alternative via sa société xAI.

La critique initiale de David Sacks

David Sacks, entrepreneur et investisseur influent de la Silicon Valley, a publié :

« Wikipedia est désespérément biaisée. Une armée d’activistes de gauche contrôle les biographies et combat toute correction raisonnable. Amplifiant le problème, Wikipedia apparaît souvent en tête des résultats de Google, et elle est utilisée comme source pour l’entraînement des modèles d’IA. C’est un énorme problème. »

Pour lui, le rôle central de Wikipedia dans l’accès à l’information et dans la formation des intelligences artificielles en fait un maillon faible : la plateforme, en raison de ses biais, diffuserait une vision partielle et orientée du monde.

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

La réponse d’Elon Musk : la naissance de Grokipedia

En réaction, Musk a confirmé :

« We are building Grokipedia @xAI. It will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. »

Autrement dit, Grokipedia se veut une encyclopédie plus objective et technologiquement avancée, conçue pour :

Fournir une information fiable et sans biais politique .

. Constituer une base d’entraînement robuste pour l’intelligence artificielle.

pour l’intelligence artificielle. Servir l’ambition ultime de xAI : « comprendre l’univers ».

Pourquoi Wikipedia est dans la ligne de mire ?

Depuis sa création en 2001, Wikipedia s’est imposée comme la première source d’information en ligne, apparaissant en tête des résultats de recherche et intégrée dans de nombreux services numériques.

Cependant, elle fait face à plusieurs critiques :

Militantisme éditorial : des guerres de modification sur les biographies sensibles.

: des guerres de modification sur les biographies sensibles. Manque de diversité des contributeurs : une communauté souvent homogène, avec un biais culturel.

: une communauté souvent homogène, avec un biais culturel. Influence sur les IA : de nombreux modèles s’appuient sur ses articles, ce qui propage ses biais.

Pour Musk et Sacks, le problème n’est pas seulement la fiabilité pour l’utilisateur humain, mais surtout l’impact à grande échelle sur les systèmes d’intelligence artificielle.

Grokipedia : promesse et défis

Les promesses :

Neutralité renforcée : limiter l’influence idéologique.

: limiter l’influence idéologique. IA intégrée : utiliser xAI pour surveiller et corriger les biais en temps réel.

: utiliser xAI pour surveiller et corriger les biais en temps réel. Accessibilité mondiale : créer une nouvelle référence universelle du savoir.

Les défis :

Crédibilité : prouver que Grokipedia peut réellement être plus neutre.

: prouver que Grokipedia peut réellement être plus neutre. Effet de réseau : Wikipedia existe depuis plus de 20 ans avec des millions de contributeurs.

: Wikipedia existe depuis plus de 20 ans avec des millions de contributeurs. Perception publique : Musk étant une figure clivante, l’initiative risque d’être perçue comme politisée.

Un projet aligné avec la vision de xAI

L’annonce de Grokipedia s’inscrit dans une stratégie plus large :

Créer une IA générale (AGI) capable de raisonner et de comprendre l’univers.

capable de raisonner et de comprendre l’univers. S’appuyer sur des données fiables pour éviter les distorsions idéologiques.

pour éviter les distorsions idéologiques. Construire un écosystème alternatif face aux géants actuels comme Google, OpenAI ou Wikipedia.

Conclusion : Une révolution du savoir en préparation ?

Avec Grokipedia, Elon Musk et David Sacks relancent un débat fondamental : peut-on garantir une information neutre à l’ère numérique ?

Si le projet réussit, il pourrait devenir l’encyclopédie de référence du XXIe siècle, en particulier pour les intelligences artificielles. Mais le défi est immense : il faudra convaincre les internautes, attirer des contributeurs et prouver que la promesse de neutralité est tenable.

Une chose est sûre : Wikipedia a désormais un concurrent sérieux sur sa gauche… et surtout sur sa droite.