« Rejoignez le projet Terafab. » Le 12 octobre, Elon Musk a lancé un appel au recrutement pour l’usine de puces qu’il construit avec SpaceX et Tesla. Sept mois après l’annonce, le projet a pris corps : une première phase chiffrée à plus de 16,8 milliards de dollars dans le comté de Grimes, au Texas, une usine de recherche de Tesla à Giga Texas, et une ligne claire face à TSMC. Voici où en est Terafab, et ce qu’il change pour Tesla.

Pour les pressés

Le message du 12 octobre : un appel à candidatures. Les offres Terafab sont publiées sur le site carrières de Tesla.

: un appel à candidatures. Les offres Terafab sont publiées sur le site carrières de Tesla. L’usine géante : comté de Grimes, au Texas. Première phase à plus de 16,8 milliards de dollars et 3 000 emplois, selon le gouverneur du Texas (6 août).

: comté de Grimes, au Texas. Première phase à plus de 16,8 milliards de dollars et 3 000 emplois, selon le gouverneur du Texas (6 août). Le rôle de Tesla : une usine de recherche détenue par Tesla à Giga Texas, où se mettent au point ses puces d’IA, dont l’AI5.

: une usine de recherche détenue par Tesla à Giga Texas, où se mettent au point ses puces d’IA, dont l’AI5. Face à TSMC : « nous construirons et exploiterons l’usine », a tranché Musk le 7 octobre.

Un appel au recrutement, pas une annonce

Le message publié par Elon Musk dans la nuit du 11 au 12 octobre tient en deux phrases : rejoindre Terafab, et une promesse, celle d’une production dont la valeur se classerait parmi les vingt premiers PIB du monde. Musk n’a donné aucun chiffre pour étayer cette comparaison. Le message cite celui d’un responsable du projet, qui renvoie vers les offres d’emploi « Terafab » publiées sur le site carrières de Tesla.

La veille, Musk visait déjà les meilleurs profils : « Si vous êtes un ingénieur de rang mondial en conception ou en production de puces, envisagez de rejoindre SpaceX ou Tesla. » Le goulot d’étranglement n’est plus seulement l’argent ou le terrain : ce sont les ingénieurs capables de faire tourner une usine de semi-conducteurs.

Ce qui a changé depuis l’annonce de mars

Nous avons raconté l’annonce du 21 mars et l’ambition du projet dans notre premier article sur Terafab. Depuis, les documents officiels ont précisé les choses.

Le site et les montants

Le 6 août, le gouverneur du Texas a annoncé l’implantation dans le comté de Grimes, au nord-ouest de Houston : plus de 16,8 milliards de dollars pour la première phase, 3 000 emplois et une subvention de 30 millions de dollars du fonds de développement de l’État. Les dossiers fiscaux déposés auprès de l’État par la société TeraFab AI donnent une fourchette plus large pour quatre phases : de 55 à 119 milliards de dollars. Ces chiffres ne mesurent pas la même chose : 16,8 milliards pour démarrer, jusqu’à 119 milliards si les quatre phases sont menées à terme. La construction de la première phase est prévue de 2026 à 2028.

Le rôle de Tesla

Dans sa lettre aux actionnaires du premier trimestre, Tesla décrit l’ambition commune avec SpaceX : construire « la plus grande usine de puces jamais réalisée », qui réunit la logique, la mémoire et l’assemblage avancé. Tout commence par une usine de recherche détenue par Tesla sur le site de Giga Texas. C’est là que se conçoivent et s’itèrent ses puces d’inférence. En avril, Tesla a finalisé la conception de l’AI5, la puce qui succédera à l’AI4 des voitures actuelles. En juillet, Tesla indiquait que la construction et l’achat des équipements de son usine de semi-conducteurs d’Austin progressaient, un projet « essentiel » pour sécuriser son approvisionnement en puces logiques et en mémoire.

Le site officiel du projet affiche trois familles de puces : l’AI5 pour la conduite autonome (FSD) et Optimus, l’AI6 pour Optimus, et la D3 pour l’espace.

Intel à bord, TSMC tenu à distance

Intel a rejoint le projet le 7 avril. Début octobre, des discussions avec TSMC ont fait parler. Musk a confirmé « des discussions », puis a fixé la limite le 7 octobre : « Nous construirons et exploiterons l’usine. » TSMC pourrait au mieux sous-louer une partie de Terafab. Sa raison, Musk l’avait donnée en avril : les fondeurs actuels ne peuvent pas produire le nombre colossal de puces nécessaires.

Ce que Terafab change pour Tesla

Pour Tesla, l’enjeu est simple : ne plus dépendre de la capacité des autres pour ses puces d’IA. Chaque Tesla capable de rouler en FSD, chaque Cybercab et chaque robot Optimus a besoin d’une puce d’inférence. Musk estime qu’au rythme actuel, l’industrie ne fait croître sa production de puces et de mémoire que d’environ 20 % par an, trop peu pour ses ambitions. Avec sa propre usine de recherche, Tesla peut tester de nouvelles versions de ses puces en quelques jours au lieu d’attendre les cycles des fondeurs.

La répartition annoncée rappelle toutefois que Terafab ne sert pas que la voiture. Musk parlait en mars d’environ 80 % de la production pour l’espace et 20 % au sol. En août, il estimait, en le qualifiant lui-même de très approximatif, qu’environ 25 % irait aux robots Optimus et 75 % aux engins spatiaux d’IA de SpaceX. L’objectif à long terme, inscrit dans le prospectus de SpaceX, reste de produire l’équivalent d’un térawatt de calcul par an.

Ce qui reste à confirmer

La finesse de gravure : le seul document officiel évoque des nœuds « de classe inférieure à 2 nanomètres », sans plus de précision.

: le seul document officiel évoque des nœuds « de classe inférieure à 2 nanomètres », sans plus de précision. Le partage entre Tesla et SpaceX : selon le prospectus de SpaceX, les deux entreprises ont convenu d’un « cadre général », mais ni les conditions financières ni la propriété intellectuelle ne sont arrêtées.

: selon le prospectus de SpaceX, les deux entreprises ont convenu d’un « cadre général », mais ni les conditions financières ni la propriété intellectuelle ne sont arrêtées. Le calendrier de production : aucun document officiel ne donne la date des premières puces sorties de Terafab.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que Terafab ?

Un projet d’usine de puces lancé en mars 2026 par SpaceX et Tesla, rejoint par Intel en avril. Il vise à réunir sous un même toit la fabrication des puces logiques, de la mémoire et leur assemblage, avec pour objectif à long terme un térawatt de calcul produit par an.

Où sera construite l’usine Terafab ?

L’usine géante est prévue dans le comté de Grimes, au Texas. Tesla dispose de son côté d’une usine de recherche sur le site de Giga Texas, à Austin.

Combien coûte Terafab ?

Plus de 16,8 milliards de dollars pour la première phase, selon le gouverneur du Texas. Les dossiers fiscaux évoquent de 55 à 119 milliards de dollars pour quatre phases.

Quelles puces Terafab produira-t-elle pour Tesla ?

Le site du projet cite l’AI5, pour la conduite autonome et Optimus, et l’AI6, pour Optimus. La D3 est destinée à l’espace.

Sources : messages d’Elon Musk sur X (21 et 22 mars, 18 avril, 6 août, 3, 7, 11 et 12 octobre 2026), de SpaceX et d’Intel (7 avril 2026) ; lettres aux actionnaires de Tesla du premier et du deuxième trimestre 2026 (SEC) ; prospectus d’introduction en Bourse de SpaceX (juin 2026, SEC) ; communiqué du gouverneur du Texas du 6 août 2026 ; dossiers JETI de TeraFab AI LLC (Comptroller du Texas) ; site terafab.ai, consulté le 12 octobre 2026.