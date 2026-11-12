SpaceX veut construire deux nouveaux campus de supercalcul aux États-Unis, pour plus de 74 milliards de dollars d’investissement : 24 milliards près de Starbase, au Texas, et environ 50 milliards dans le comté de Cochise, en Arizona. L’entreprise d’Elon Musk a détaillé le projet ce jeudi 12 novembre 2026 sur son site, et Musk l’a relayé sur X à 17 h 10, heure de Paris.

SpaceX community benefits https://t.co/7hPFsOLScq — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026 Elon Musk relaie l’annonce de SpaceX, le 12 novembre 2026.

Ce qu’annonce SpaceX

Au Texas, le centre sera bâti sur un terrain appartenant à SpaceX près du port de Brownsville, à côté de Starbase, où l’entreprise dit avoir déjà investi plus de 15 milliards de dollars pour Starship. Il produira sa propre électricité, sans puiser sur le réseau public. SpaceX annonce plus de 3 000 emplois de chantier déjà créés et plus de 500 emplois permanents à terme. L’entreprise finance aussi, pour 220 millions de dollars, l’extension des réseaux d’eau de Brownsville, dont 40 millions déjà versés.

En Arizona, la page dédiée décrit neuf bâtiments de supercalcul d’environ 46 000 mètres carrés chacun (calcul Tesla Mag, à partir de 493 000 pieds carrés), une puissance pouvant atteindre 6 gigawatts et un stockage par batteries allant jusqu’à 24 gigawattheures. Le refroidissement se fera à sec, sans consommation d’eau industrielle. SpaceX annonce 5 500 emplois de chantier, 1 000 emplois permanents et un début des travaux en 2027. Le site sera alimenté par le réseau de deux coopératives locales, avec à la clé, selon SpaceX, des factures d’électricité jusqu’à 20 % moins chères pour leurs adhérents.

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Ces calculateurs serviront à entraîner les modèles d’intelligence artificielle de SpaceX. Ils s’ajoutent à Colossus 2, où Musk annonce 1,2 million de puces Nvidia d’ici la fin de l’année, et à Terafab, l’usine de puces du comté de Grimes, que SpaceX chiffre désormais à 100 milliards de dollars.

Ce que SpaceX ne dit pas

Le campus d’Arizona dépend encore d’autorisations : SpaceX écrit qu’il « cherche » à le construire. L’entreprise ne donne pas de date de mise en service, ni pour le Texas ni pour l’Arizona, et ne dit pas combien de puces, ni de quel fabricant, équiperont ces bâtiments. Elle ne nomme pas non plus le fournisseur des batteries. Sur X, des comptes qui suivent Tesla y voient une commande géante de Megapack pour Tesla : SpaceX ne l’écrit nulle part.

Côté Texas, SpaceX lie clairement le projet à des accords fiscaux en discussion avec la ville de Starbase et le comté de Cameron, et à un cadre politique « stable et compétitif ».

Ce qu’il faut retenir

Plus de 74 milliards de dollars d’investissement prévus par SpaceX dans deux campus de supercalcul.

d’investissement prévus par SpaceX dans deux campus de supercalcul. Starbase (Texas) : jusqu’à 24 milliards, électricité produite sur place, 500 emplois permanents.

: jusqu’à 24 milliards, électricité produite sur place, 500 emplois permanents. Cochise (Arizona) : environ 50 milliards, jusqu’à 6 GW et 24 GWh de batteries, travaux en 2027.

: environ 50 milliards, jusqu’à 6 GW et 24 GWh de batteries, travaux en 2027. Non précisés : mise en service, nombre et fabricant des puces, fournisseur des batteries.

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Sources : SpaceX, « Building the future » et page du site de Cochise County, 12 novembre 2026 ; post d’Elon Musk sur X du 12 novembre ; archives Tesla Mag. Photo : un Starship dans le Megabay 2 de SpaceX, à Starbase (Texas), Alexander Kubitza, U.S. Navy, Wikimedia Commons (domaine public), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA