BYD veut racheter l’usine de Hambach en Moselle : ce que l’on sait, et ce que cela change face à Tesla

BYD est en négociations exclusives pour racheter l’usine Ineos de Hambach, l’ancienne Smartville. Droits de douane, Coup de pouce, emplois, Tesla : ce que l’on sait et nos questions à BYD.

BYD veut produire en France. Le géant chinois de la voiture électrique a annoncé ce 24 novembre être entré en négociations exclusives avec Ineos Automotive pour racheter son usine de Hambach, en Moselle, l’ancienne « Smartville ». Emmanuel Macron a salué le projet dans l’après-midi et renvoie à Choose France, le 18 janvier, pour les annonces détaillées. Nous avons posé nos questions à BYD.

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Ce qui est annoncé, et ce qui ne l’est pas encore

Le communiqué de BYD tient en peu de mots : des négociations exclusives avec Ineos Automotive, propriétaire du site, pour en reprendre l’usine. L’opération reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel. BYD dit vouloir pérenniser l’activité industrielle, préserver les emplois locaux et créer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs de la région.

Stella Li, vice-présidente exécutive chargée de l’international, résume l’ambition : proposer aux clients européens des véhicules « produits en France ». BYD parle de voitures électriques et hybrides rechargeables pour l’Europe.

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Ce qui manque encore : le prix de la reprise, le montant de l’investissement, les modèles produits, les volumes et la date de démarrage. Rien de tout cela ne figure dans l’annonce du jour.

Sur X, Emmanuel Macron a écrit à 16 h 35 que « BYD travaille avec la France à une implantation industrielle en Moselle ». Il y voit une conséquence de la politique économique française et de l’action européenne sur l’automobile, et donne rendez-vous au sommet Choose France du 18 janvier.

Hambach, une usine qui a déjà changé deux fois de mains

Période Propriétaire Production 1997-2020 Daimler (Mercedes-Benz) Smart ForTwo, thermique puis électrique 2020-aujourd’hui Ineos Automotive 4×4 Grenadier et pick-up Quartermaster ; Smart électrique assemblée pour Mercedes jusqu’en 2024 Projet annoncé le 24/11/2026 BYD (négociations exclusives) Voitures électriques et hybrides rechargeables pour l’Europe

Selon les chiffres diffusés avec l’annonce, le site couvre 210 000 m², emploie environ 1 300 salariés et a reçu 700 millions d’euros d’investissements d’Ineos depuis 2019. Ineos prévoit de produire le Grenadier et le Quartermaster aux États-Unis à partir de 2028 : le marché américain représente 70 % des ventes du Grenadier. D’ici là, les deux modèles doivent continuer à sortir de Hambach.

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Pour la Moselle, la reprise par BYD remplacerait donc un départ déjà programmé. C’est l’argument social du dossier, et sans doute la raison pour laquelle l’État l’accompagne.

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Pourquoi BYD veut produire en Europe

Trois raisons, toutes vérifiables.

Les droits de douane. Depuis octobre 2024, les voitures électriques produites en Chine par BYD paient un droit compensateur européen de 17 %, en plus des 10 % de droits de douane classiques. Une voiture assemblée en France n’y est pas soumise.

Depuis octobre 2024, les voitures électriques produites en Chine par BYD paient un droit compensateur européen de 17 %, en plus des 10 % de droits de douane classiques. Une voiture assemblée en France n’y est pas soumise. Les aides françaises. Le Coup de pouce voiture électrique est réservé aux modèles qui obtiennent au moins 60 points au score environnemental, qui pénalise le transport et l’énergie carbonée des usines asiatiques. Une production française changerait la donne pour BYD. Nous avons détaillé les règles dans notre guide aides voiture électrique 2026, cas par cas.

Le Coup de pouce voiture électrique est réservé aux modèles qui obtiennent au moins 60 points au score environnemental, qui pénalise le transport et l’énergie carbonée des usines asiatiques. Une production française changerait la donne pour BYD. Nous avons détaillé les règles dans notre guide aides voiture électrique 2026, cas par cas. La Hongrie ne suffit pas. BYD construit une usine à Szeged, en Hongrie, dont le démarrage a pris plus d’un an de retard. Hambach deviendrait sa deuxième usine européenne de voitures.

Ce que cela change pour Tesla

Tesla produit le Model Y à Grünheide, près de Berlin, depuis 2022. C’est ce qui permet aux Model Y allemands de figurer dans la liste des véhicules éligibles au Coup de pouce, quand les Model 3 importées de Shanghai n’y sont pas. BYD fait le même calcul avec quatre ans de retard : produire au plus près des clients pour échapper aux taxes et entrer dans les aides.

La concurrence se jouera donc à armes plus égales. Pour les acheteurs français, c’est une bonne nouvelle : plus de modèles éligibles, et une pression sur les prix des électriques produites en Europe.

Nos questions à BYD

Nous avons écrit au service de presse de BYD France le 24 novembre. Nos questions : les modèles et les volumes envisagés à Hambach ; le calendrier de la reprise et du démarrage ; le nombre d’emplois repris et créés ; la part de composants européens, batteries comprises ; l’objectif d’éligibilité au Coup de pouce pour les modèles produits en France ; enfin, l’avenir de l’usine hongroise de Szeged. Nous publierons ses réponses dès réception.

Notre avis

Une usine de voitures électriques qui trouve un repreneur plutôt que de fermer, c’est une bonne nouvelle pour la Moselle et pour l’électrification. Le symbole est fort : le site qui a fabriqué les Smart pendant plus de vingt ans pourrait produire demain des BYD. Mais une négociation exclusive n’est pas une signature. Les vrais chiffres, l’investissement, les emplois, les modèles, sont attendus le 18 janvier. Nous jugerons sur pièces.

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Sources : communiqué de BYD du 24 novembre 2026 ; Emmanuel Macron sur X, 24 novembre 2026 ; Ineos Automotive ; règlement d’exécution (UE) 2024/2754 instituant des droits compensateurs sur les véhicules électriques à batterie produits en Chine. Consultés le 24 novembre 2026.

Photo : la tour de livraison Smart du site de Hambach (Moselle), Markus Braun, Wikimedia Commons, domaine public.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.