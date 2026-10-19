« Le scénario le plus probable est un âge de l’Abondance incroyable, où chacun pourra avoir tout ce qu’il peut imaginer… C’est un message d’optimisme et d’enthousiasme pour l’avenir. » La phrase d’Elon Musk occupe une page entière du rapport annuel que Tesla a déposé ce lundi 19 octobre auprès de la SEC, en regard d’une image d’Optimus, son robot humanoïde. Le même jour, Tesla a publié la convocation de son assemblée générale : elle aura lieu le jeudi 3 décembre 2026.

Sur X, le compte @cb_doge a repéré la page dès sa mise en ligne : son message dépassait les 100 000 vues en début d’après-midi. Nous avons lu les deux documents déposés par Tesla.

Quand et où se tient l’assemblée générale de Tesla ?

Date : jeudi 3 décembre 2026, à 15 h, heure du Texas, soit 22 h à Paris.

: jeudi 3 décembre 2026, à 15 h, heure du Texas, soit 22 h à Paris. Lieu : la Gigafactory Texas, à Austin, pour un nombre limité d’actionnaires tirés au sort, et en ligne pour tous les autres.

: la Gigafactory Texas, à Austin, pour un nombre limité d’actionnaires tirés au sort, et en ligne pour tous les autres. Qui peut voter : les actionnaires inscrits au 13 octobre 2026, date d’enregistrement retenue par Tesla.

: les actionnaires inscrits au 13 octobre 2026, date d’enregistrement retenue par Tesla. Retransmission : en direct sur le site de Tesla, comme les années précédentes.

Sur quoi les actionnaires vont-ils voter ?

Trois résolutions seulement, toutes proposées par le conseil d’administration, qui recommande de voter pour :

La réélection de trois administrateurs pour trois ans : Elon Musk, Robyn Denholm, présidente du conseil, et JB Straubel, cofondateur historique de Tesla.

pour trois ans : Elon Musk, Robyn Denholm, présidente du conseil, et JB Straubel, cofondateur historique de Tesla. Un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants en 2025.

La reconduction de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux comptes pour l’exercice 2026.

Après la séquence de 2025, centrée sur le plan de rémunération d’Elon Musk, cette assemblée s’annonce donc plus calme sur le papier. Nous détaillerons d’éventuelles résolutions d’actionnaires si Tesla en publie.

Ce que dit la lettre aux actionnaires

La lettre est signée par Robyn Denholm. Elle présente 2026 comme « une année d’investissement et de progrès » et énumère les étapes franchies, selon Tesla :

plus de 10 millions de véhicules livrés au total ;

le début de la production du Cybercab à la Gigafactory Texas et l’extension du Robotaxi à d’autres villes américaines ;

le lancement du Tesla Semi et la présentation du nouveau Roadster ;

des records de stockage d’énergie, avec la production du Megapack 3 au Texas ;

les premières lignes de production d’Optimus et le projet Terafab de fabrication de puces.

Tesla y affirme aussi que le Model Y reste en passe d’être le véhicule le plus vendu au monde cette année, toutes catégories confondues. La présidente y demande enfin aux actionnaires de voter pour sa réélection et celle d’Elon Musk et de JB Straubel, au nom d’« une main ferme et expérimentée » dans une période de changement technologique rapide.

Pourquoi Optimus est mis en vitrine

La citation d’Elon Musk n’a pas été choisie au hasard. Tesla décrit désormais sa mission comme la construction d’un « monde d’abondance incroyable », une formule qui revient plusieurs fois dans la convocation. Elle mise sur l’intelligence artificielle appliquée au monde physique, des voitures autonomes aux robots humanoïdes. Mettre Optimus en ouverture du rapport annuel, c’est dire aux actionnaires où l’entreprise voit sa croissance.

Prochain rendez-vous avant l’assemblée : les résultats du troisième trimestre, ce mercredi 21 octobre au soir. Nous les suivrons en direct. Pour être prévenu de nos directs, inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Sources : Tesla, rapport annuel aux actionnaires (ARS) et convocation à l’assemblée générale 2026 (formulaire DEF 14A), déposés auprès de la SEC le 19 octobre 2026. Traduction de la citation par Tesla Mag.