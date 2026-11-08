Optimus, le robot humanoïde de Tesla, est passé du prototype à la production. Selon Tesla, ses premiers robots de qualité production sortent des lignes de Fremont, en Californie. Elon Musk vise des premières livraisons à des clients extérieurs vers la fin de 2027. Voici ce que Tesla a écrit et dit officiellement, document par document. Ce dossier est mis à jour à chaque annonce.
Optimus en bref
- Production : elle a commencé à Fremont, sur des lignes à grand volume. Ce sont les premiers robots de qualité production, selon le document trimestriel de Tesla du 21 octobre 2026 (pages 6 et 9).
- Deuxième usine : une usine d’Optimus plus grande que celle de Fremont est en construction à Austin, au Texas.
- La puce : l’AI5, avec « un ordre de grandeur de calcul en plus » que l’AI4, doit équiper Optimus « vers avril de l’an prochain », soit vers avril 2027.
- Premières livraisons : vers la fin de 2027, à des entreprises extérieures.
- Cadence : la ligne de Fremont est conçue pour un million d’unités par an. Elon Musk prévient qu’il faudra « au moins un an, peut-être un peu plus » pour atteindre 20 000 robots par semaine.
- Le point dur : la main reste la pièce la plus difficile à mettre au point, selon la direction de Tesla.
Sources : document trimestriel de Tesla et conférence aux analystes du 21 octobre 2026, transcription et traduction Tesla Mag. Le détail, minute par minute, est dans notre direct des résultats.
Ce qu’Elon Musk en dit
Lors de la conférence du 21 octobre, Elon Musk a affirmé : « Je serais stupéfait que quiconque ait un robot ne serait-ce que vaguement compétitif avec Optimus quand nous commencerons à le livrer aux clients, ce qui devrait être vers la fin de l’année prochaine. » Il veut aussi publier « dans un mois ou deux » une vidéo d’Optimus réalisant des tâches qui ne sont pas préprogrammées.
Optimus au cœur des documents officiels de Tesla
Le 19 octobre 2026, Tesla a déposé son rapport annuel auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Une page entière y est consacrée à une phrase d’Elon Musk sur « un âge de l’Abondance incroyable », en regard d’une image d’Optimus. La lettre aux actionnaires signée par Robyn Denholm, présidente du conseil, range « les premières lignes de production d’Optimus » parmi les étapes de 2026. Nous avons lu ces documents dans notre article sur l’assemblée générale du 3 décembre.
Les puces : Terafab
Pour équiper Optimus et le Cybercab, SpaceX et Tesla construisent au Texas une usine de puces, Terafab. Selon SpaceX, elle doit fabriquer des puces d’inférence pour les robots Optimus et les Cybercab, et des puces haute puissance pour le calcul. Voir où en est l’usine et la marque TERAFAB déposée par Tesla en Europe, qui couvre aussi… des robots jouets.
Le calendrier à suivre
|Échéance
|Ce qui est annoncé
|Source
|Fin 2026
|Vidéo d’Optimus réalisant des tâches non préprogrammées (« dans un mois ou deux », dit le 21 octobre)
|Elon Musk, conférence du 21/10/2026
|3 décembre 2026
|Assemblée générale de Tesla à la Gigafactory Texas
|Convocation du 19/10/2026
|Vers avril 2027
|Puce AI5 intégrée à Optimus
|Conférence du 21/10/2026
|Vers fin 2027
|Premières livraisons à des clients extérieurs
|Conférence du 21/10/2026
Ce que nous ne savons pas encore
- Le prix d’Optimus : Tesla n’a publié aucun tarif dans ses documents officiels.
- La vente en France et en Europe : aucune date ni procédure d’autorisation n’a été annoncée.
- Le nombre de robots déjà produits à Fremont : le document trimestriel parle de production, sans chiffre.
Suivre Optimus sur Tesla Mag
Toute l’actualité du robot est réunie dans notre rubrique Optimus. Les autres entreprises d’Elon Musk : The Boring Company, Neuralink et notre guide Elon Musk.
Dossier mis à jour le 8 novembre 2026. Sources : Tesla (document trimestriel et conférence du 21 octobre 2026, rapport annuel et convocation à l’assemblée générale du 19 octobre 2026), SpaceX (communiqué sur Terafab). Les citations d’Elon Musk sont traduites par Tesla Mag à partir de l’enregistrement diffusé par Tesla.
Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA