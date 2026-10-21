En direct Dernière mise à jour : 22 h 47, heure de Paris. Site investisseurs de Tesla 22 h 47 Optimus en production à Fremont, le Roadster encore en développement La production d’Optimus a commencé à Fremont, sur des lignes à grand volume. Selon Tesla, ce sont les premiers robots de qualité production. La ligne du Texas est en construction. Le nouveau Roadster, présenté le 15 octobre, figure au stade « Design development », sans usine désignée. Prochain rendez-vous : la conférence d’Elon Musk à 23 h 30. Source : document trimestriel de Tesla, pages 6 et 9. 22 h 45 Énergie : 13,7 GWh installés, la Megafactory du Texas démarre Tesla a installé 13,7 GWh de stockage (+10 % sur un an), mais le chiffre d’affaires de l’énergie recule de 16 %, à 2,881 milliards de dollars. Le groupe annonce son plus haut niveau de commandes et de carnet dans le stockage. La Megafactory du Texas a démarré, avec une capacité prévue de 50 GWh. Les premiers Megapack équipés uniquement de cellules LFP fabriquées par Tesla, dans le Nevada, ont été livrés. Source : document trimestriel de Tesla, pages 3, 5, 6 et 7. 22 h 43 Voitures : 486 532 livraisons, le plus gros carnet de commandes depuis quatre ans Tesla a livré 486 532 voitures (−2 % sur un an) et en a produit 464 391. Le groupe a franchi le cap des 10 millions de véhicules livrés. Il annonce le plus gros carnet de commandes depuis quatre ans et un record de production à Berlin. Le frein reste les batteries : leur disponibilité « a continué d’être le facteur limitant », écrit Tesla. Le Semi est entré en production en série dans le Nevada. Source : document trimestriel de Tesla, pages 3, 5 et 6. 22 h 41 Cybercab : en service à Austin depuis le 3 septembre, près de 2 millions de miles sans superviseur Tesla a intégré le Cybercab à sa flotte de robotaxis d’Austin le 3 septembre. Le service a cumulé près de deux millions de miles (environ 3,2 millions de km) sans superviseur à la fin du trimestre, un chiffre multiplié par huit en trois mois. Il fonctionne désormais de 6 h à minuit. Grok est disponible à bord. La capacité installée du Cybercab au Texas dépasse 125 000 véhicules par an, selon Tesla. Source : document trimestriel de Tesla, pages 3, 6 et 8. 22 h 39 FSD : 1,74 million d’abonnés, et neuf pays de l’Union européenne Les abonnements FSD actifs atteignent 1,74 million, en hausse de 67 % sur un an. En Amérique du Nord, plus de 75 % des voitures neuves livrées sont équipées du FSD (supervisé). En Europe, Tesla compte quatre nouvelles homologations depuis juin : Croatie, Slovénie, République tchèque et Slovaquie. Le FSD est désormais disponible dans neuf pays de l’UE, utilisé par plus de 100 000 clients qui ont parcouru plus de 160 millions de kilomètres. La France n’en fait pas partie. Source : document trimestriel de Tesla, pages 5 et 8. 22 h 36 Chiffre d’affaires stable à 28 milliards de dollars, bénéfice net de 787 millions Tesla a réalisé 28,046 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre, autant qu’un an plus tôt (28,095 milliards). La marge brute remonte à 19,6 %, soit 1,6 point de mieux en un an. Le résultat opérationnel tombe à 718 millions de dollars (−56 %), avec des dépenses d’exploitation en hausse de 39 %. Le bénéfice net atteint 787 millions de dollars (−43 %), et 1,697 milliard hors éléments exceptionnels (non-GAAP). Le flux de trésorerie disponible est de 1,531 milliard, et la trésorerie monte à 45,4 milliards. Source : document trimestriel de Tesla, page 4.

Ce qu’il faut savoir avant les résultats

Tesla publie ses résultats du troisième trimestre 2026 après la clôture de Wall Street, vers 22 h à Paris, puis tient sa conférence à 23 h 30 (16 h 30 au Texas), selon son communiqué déposé auprès de la SEC. Les volumes sont connus : 486 532 voitures livrées, 464 391 produites et 13,7 GWh de stockage installés. Au Texas, le registre public relevé par Tesla Mag comptait le 18 octobre 803 robotaxis déclarés par Tesla, dont 349 Cybercab.

Les points à suivre : la marge sur les voitures, le Cybercab et les prochaines villes, le FSD en Europe, le Roadster et ses réservoirs, Optimus. Notre analyse : ce qu’il faut surveiller aux résultats de Tesla.

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