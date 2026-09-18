Pendant que l’attention se porte sur les voitures, Tesla prépare en coulisses la montée en cadence de son robot humanoïde. Selon des informations de la chaîne d’approvisionnement rapportées début septembre, l’objectif interne viserait 15 000 unités Optimus produites d’ici la fin 2026.

Une cadence qui doit tripler avant la fin de l’année

D’après un rapport de Jiemian News daté du 7 septembre, corroboré par des fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement, Tesla viserait environ 1 000 unités par semaine d’ici fin septembre, avec une montée à 2 500 unités par semaine d’ici la fin de l’année. Une première commande d’environ 5 000 robots aurait déjà été passée auprès des fournisseurs. Ces chiffres n’ont pas été confirmés officiellement par Tesla à ce stade — ils reflètent des informations de filière, à prendre avec la prudence habituelle sur ce genre de source, mais ils donnent un ordre de grandeur cohérent avec les ambitions affichées publiquement par l’entreprise.

La ligne Model S de Fremont cède sa place

Signe que Tesla prend ce virage au sérieux : l’entreprise convertit la ligne de production de Fremont qui assemblait la Model S depuis plus de dix ans pour y fabriquer Optimus Gen 3, avec une production à faible volume visée en 2026. Une seconde usine dédiée doit voir le jour à Giga Texas, avec un démarrage envisagé autour de l’été 2027. Optimus Gen 3 compte environ 10 000 pièces uniques réparties sur une chaîne de production entièrement nouvelle — de quoi expliquer la prudence de Tesla sur le rythme de montée en cadence, qualifié en interne de « littéralement impossible à prédire » avec précision cette année.

Une démonstration attendue fin septembre ou en octobre

Une présentation publique montrant Optimus effectuer de vraies tâches d’usine — soudure, assemblage, câblage — serait envisagée fin septembre ou en octobre, sans date officielle confirmée à ce jour.

Qui en profite : Tesla, qui diversifie ses revenus au-delà de l’automobile et du stockage d’énergie — un mouvement déjà visible avec la croissance de l’activité Megapack ce trimestre. Prochaine étape à suivre : la démonstration publique annoncée, et la confirmation ou non de ces chiffres par Tesla elle-même.

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Sources : Jiemian News, NextBigFuture, Electrek.