Le Tesla Cybercab est sur le point de redéfinir notre compréhension de la mobilité urbaine et interurbaine, avec une production prévue pour début 2026. Ce véhicule autonome promet de nombreuses innovations technologiques qui changeront la manière dont nous concevons le transport quotidien.

Un véhicule entièrement autonome

Le Cybercab est conçu pour rouler sans pédales ni volant, ce qui le rend totalement autonome. Cette avancée est rendue possible grâce aux nombreuses technologies partagées avec le Robot Optimus de Tesla et d’autres produits de la marque, notamment les batteries, les caméras et les ordinateurs de pointe.

Our first ride in the Tesla Cybercab:

• Fully Autonomous Vehicle

• No Pedals or Steering Wheel

• Close to 300 miles of real-world range

• No Charge Port. Exclusively wireless charging

• 20.5” Touch Screen

• Power Butterfly Doors

• Power trunk

• 20 cents per mile… pic.twitter.com/A5fWbzV4tv — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) May 3, 2025

Caractéristiques techniques impressionnantes

Avec une autonomie proche de 300 miles en conditions réelles, le Cybercab n’a pas de port de charge traditionnel. A la place, il est équipé d’un système de recharge sans fil exclusif, simplifiant davantage l’expérience utilisateur. L’intérieur du véhicule est dominé par un écran tactile de 20,5 pouces, apportant une interface utilisateur moderne et interactive.

Design et confort

Le design extérieur du Cybercab est à la fois futuriste et pratique, incluant des portes papillon automatisées et un coffre motorisé, qui ajoutent une touche de sophistication et de facilité d’accès sans précédent.

Économie d’utilisation

Avec un coût de fonctionnement d’environ 20 cents par mile, le Cybercab offre une solution économique aux conducteurs. En outre, le véhicule peut être utilisé dans le cadre du réseau Tesla Robotaxi permettant de générer un revenu passif pour ses propriétaires.

Flexibilité et utilisation

Ce véhicule est conçu non seulement pour le transport personnel mais également pour le travail ou même le sommeil pendant les trajets, avec des options permettant de louer le Cybercab sur le réseau Tesla pour un complément de revenu. Cette flexibilité rend l’expérience de conduite plus libre et adaptée aux besoins variés des utilisateurs.

En conclusion, le Tesla Cybercab est bien plus qu’une avancée technologique. Il représente un changement de paradigme dans le domaine de la mobilité avec son approche innovante et sa vision tournée vers l’avenir. Au coût prévu d’environ 30 000 dollars, ce véhicule rend la technologie de pointe accessible à un plus grand nombre de personnes, marquant une nouvelle ère pour l’industrie automobile.