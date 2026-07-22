Tesla dévoile sa 2026 Summer Update : Grok prend le contrôle de la voiture, Caraoke se transforme en jeu

Tesla vient d’annoncer le déploiement imminent de sa mise à jour saisonnière phare, la 2026 Summer Release, identifiée en interne comme la version 2026.26. Comme à chaque changement de saison, le constructeur regroupe dans cette livraison une série de nouveautés qui touchent aussi bien la conduite au quotidien que le divertissement à bord et l’application mobile. Le fil directeur de cette édition estivale : Grok, l’assistant IA embarqué, franchit une étape décisive en obtenant enfin le droit de manipuler de vraies fonctions du véhicule.

Grok devient un véritable copilote

Jusqu’ici, Grok se contentait essentiellement de répondre aux questions et d’assister la navigation en langage naturel, une capacité introduite avec la Spring Update 2026 et le mot d’activation « Hey Grok ». Avec cette Summer Release, l’assistant obtient un accès direct à plusieurs fonctions physiques de la voiture. Il devient ainsi possible de lui demander de passer un appel téléphonique, de chercher et lancer un titre musical, d’ajuster la climatisation ou encore d’ouvrir la boîte à gants, en plus de continuer à répondre aux questions générales sur le véhicule.

C’est une bascule symbolique importante : Grok ne se limite plus à la conversation, il agit désormais sur le matériel de la voiture. Pour les usages quotidiens les plus fréquents au volant — passer un coup de fil, changer de musique, régler la température — cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de passer par l’écran tactile.

Le Caraoke se transforme en jeu avec système de score

Fonctionnalité culte de l’écosystème Tesla depuis son lancement en 2019, le Caraoke évolue avec l’ajout d’un système de notation. Les performances vocales des passagers sont désormais évaluées pendant que le véhicule est à l’arrêt en position Park, pour des raisons évidentes de sécurité, et les meilleurs scores sont sauvegardés directement sur le profil conducteur Tesla. De quoi transformer les pauses recharge en véritables compétitions familiales.

Une navigation qui apprend vos habitudes

Le bloc navigation reçoit deux évolutions notables, dans la continuité du travail entamé par Tesla sur la prédiction de destination.

La Navigation Automatique s’enrichit. Jusqu’à présent limitée aux trajets Domicile, Travail et aux rendez-vous du calendrier, elle peut désormais suggérer et calculer un itinéraire vers des lieux visités régulièrement mais non renseignés explicitement — l’exemple donné par Tesla est celui d’une dépose d’enfant à l’école sur le trajet du travail, ou un passage à la salle de sport sur le chemin du retour.

Les itinéraires préférés sont pris en compte. Pour une expérience plus personnalisée, le système de navigation privilégie désormais les routes déjà empruntées par le conducteur plutôt que de systématiquement proposer le trajet théoriquement le plus rapide.

L’application mobile gagne en autonomie

Trois nouveautés renforcent le rôle de l’app Tesla comme véritable télécommande du véhicule :

Statistiques de conduite autonome dans l’app mobile : il devient possible de consulter et de partager ses statistiques d’utilisation du Full Self-Driving directement depuis son téléphone.

: il devient possible de consulter et de partager ses statistiques d’utilisation du Full Self-Driving directement depuis son téléphone. Réglage de l’énergie d’arrivée à distance : le niveau de charge souhaité à l’arrivée (Arrival Energy) peut désormais être défini depuis l’application mobile, sans avoir à passer par l’écran central.

: le niveau de charge souhaité à l’arrivée (Arrival Energy) peut désormais être défini depuis l’application mobile, sans avoir à passer par l’écran central. Envoi de habillages personnalisés (wraps) depuis le mobile : fini la clé USB pour transférer un habillage numérique personnalisé sur l’écran de la voiture, l’envoi se fait désormais directement depuis l’application. Tesla propose d’ailleurs sur GitHub un guide pour créer ses propres wraps personnalisés.

Verrouillage de l’écran arrière

Une nouvelle option de confidentialité fait son apparition : le Rear Display Lock. Les enfants installés à l’arrière peuvent continuer à regarder du contenu sur l’écran arrière, mais seuls les occupants des places avant conservent la main sur les réglages via l’application dédiée à cet écran. Une réponse bienvenue pour les familles qui subissaient jusqu’ici quelques fantaisies de réglages venues de la banquette arrière.

Le reste de la liste : petites améliorations, grand confort

Tesla complète cette mise à jour par une série d’ajustements plus discrets mais utiles au quotidien :

Possibilité de rechercher un Supercharger par son nom directement lors de la saisie d’une destination ;

directement lors de la saisie d’une destination ; Ajout de titres Apple Music à la file d’attente directement depuis les résultats de recherche ou la page d’un artiste ;

à la file d’attente directement depuis les résultats de recherche ou la page d’un artiste ; Réglage du niveau de zoom préféré pour la visualisation de la conduite autonome ;

pour la visualisation de la conduite autonome ; Le navigateur intégré prend désormais en charge la caméra et le microphone ;

prend désormais en charge la caméra et le microphone ; Nouvelles animations d’accueil pour les Model 3 et Model Y.

Un déploiement encore progressif

Tesla n’a pour l’instant communiqué aucun calendrier précis de déploiement pour la France et l’Europe. Comme pour chaque mise à jour saisonnière, la diffusion se fait par vagues, généralement en commençant par l’Amérique du Nord avant de s’étendre progressivement au reste de la flotte mondiale. Les propriétaires peuvent vérifier la disponibilité de la 2026.26 directement depuis l’écran central, dans le menu Logiciel.

Cette Summer Update confirme en tout cas la stratégie de Tesla sur l’intégration de Grok : après avoir posé les bases conversationnelles au printemps, l’assistant passe cet été à l’action sur les fonctions du véhicule. Une trajectoire à suivre de près, qui laisse présager d’autres délégations de contrôle dans les prochaines mises à jour saisonnières.