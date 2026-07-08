Tesla rebat encore les cartes de son offre commerciale en France : ce qui change au 7 juillet

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Tesla n’a pas fini de faire bouger les curseurs de son offre commerciale française. Après plusieurs ajustements ces derniers mois, la marque américaine vient à nouveau de revoir sa copie sur le Model Y et la Model 3, avec des mouvements en sens inverse selon les versions. Les prix catalogue, eux, restent parfaitement stables : c’est bien l’avantage commercial qui bouge, une nouvelle fois.

Ce qui change au 7 juillet 2026

Depuis le 7 juillet et jusqu’au 30 septembre 2026 (date de commande), Tesla applique les nouveaux montants suivants :

Model Y Propulsion : le bonus de reprise grimpe à 5 000 € , contre 4 000 € auparavant. Une hausse de 1 000 € qui vient renforcer l’attractivité de la version d’entrée de gamme du SUV électrique.

: le bonus de reprise grimpe à , contre 4 000 € auparavant. Une hausse de 1 000 € qui vient renforcer l’attractivité de la version d’entrée de gamme du SUV électrique. Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion : le bonus de reprise redescend à 3 000 € , en retrait de 1 000 € par rapport au niveau précédent.

: le bonus de reprise redescend à , en retrait de 1 000 € par rapport au niveau précédent. Model 3 (Propulsion, Premium Grande Autonomie Propulsion et Transmission intégrale) : le bonus de reprise passe lui aussi à 3 000 €, soit 1 000 € de moins qu’avant.

Aucun de ces montants ne touche au prix catalogue des véhicules, qui demeure inchangé. C’est uniquement l’« Avantage lié à la vente » — la ligne qui apparaît sur la facture au moment de la reprise d’un ancien véhicule — qui évolue à la hausse ou à la baisse selon les configurations.

Le Model Y, star d’un bonus de reprise à 5 000 €

La version Propulsion du Model Y, redevenue en 2026 le modèle électrique le plus vendu en France, concentre l’essentiel de l’effort commercial de Tesla. Avec un bonus de reprise porté à 5 000 €, la marque compense en partie la petite hausse de tarif catalogue appliquée au printemps sur cette version d’entrée de gamme, passée de 39 990 à 40 990 €.

Pour les acheteurs éligibles au dispositif gouvernemental « Coup de pouce véhicules électriques » (prime CEE), le cumul avec le bonus de reprise Tesla peut représenter, selon les revenus du foyer, jusqu’à plusieurs milliers d’euros d’aides supplémentaires. De quoi rendre le ticket d’entrée du SUV nettement plus abordable pour les foyers modestes et intermédiaires, alors que la concurrence chinoise (Xpeng G6 en tête) commence à se faire sentir sur ce segment.

En revanche, la version Premium Grande Autonomie du Model Y voit son bonus de reprise reculer à 3 000 €. Une version déjà positionnée plus haut en gamme, pour laquelle Tesla semble vouloir concentrer ses efforts commerciaux sur l’entrée de gamme plutôt que sur les finitions les mieux équipées.

Model 3 : bonus en baisse, mais une alternative à surveiller

Sur la Model 3, la logique est différente. Privée depuis juillet 2025 des principales aides de l’État — la berline étant assemblée en Chine et ne validant pas l’éco-score requis pour la prime CEE — Tesla compense depuis plusieurs mois par ses propres remises constructeur, qui ont fluctué au fil des trimestres : 3 100 € à l’été 2025, puis 3 500 € au printemps 2026, et désormais un bonus de reprise ramené à 3 000 €.

Le point important à ne pas manquer : pour une partie des acheteurs, une remise directe de 3 500 €, distincte du bonus de reprise, reste disponible sur la Model 3. Cette remise ne nécessite pas de reprise d’un ancien véhicule et peut donc s’avérer plus avantageuse que le bonus de reprise à 3 000 € pour les clients qui n’ont pas de véhicule à faire reprendre, ou dont la valeur de reprise proposée par Tesla serait de toute façon inférieure au marché. À l’inverse, pour un client qui possède un véhicule à forte valeur de reprise, cumuler l’estimation de reprise avec le bonus dédié peut rester plus intéressant.

Concrètement, il est donc essentiel, avant de commander, de comparer les deux scénarios :

Reprendre son ancien véhicule : valeur de reprise estimée par Tesla + bonus de 3 000 €. Vendre son véhicule soi-même (à un particulier ou via une plateforme spécialisée) et profiter de la remise directe de 3 500 € sur la nouvelle Model 3.

Dans de nombreux cas, notamment lorsque le véhicule d’occasion se revend bien sur le marché privé, la seconde option permet de maximiser le montant total récupéré.

Pourquoi Tesla ajuste-t-elle son offre aussi souvent ?

Ces allers-retours sur les montants de reprise ne sont pas nouveaux : depuis le début de l’année 2026, Tesla a déjà fait évoluer ses bonus à plusieurs reprises, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, selon les besoins de volume sur chaque version. Cette politique tarifaire dynamique permet à la marque de piloter finement la demande, modèle par modèle et finition par finition, sans toucher au prix catalogue affiché — un levier plus sensible en termes d’image et de valeur de revente pour les clients existants.

Le renforcement du bonus sur le Model Y Propulsion, au moment même où le SUV a repris la tête des ventes électriques en France, suggère que Tesla cherche à consolider cette position plutôt qu’à ralentir la cadence. À l’inverse, le tassement des bonus sur les versions Grande Autonomie et sur la Model 3 pourrait indiquer une demande déjà suffisamment soutenue sur ces configurations, ou une volonté de rééquilibrer la marge sur les finitions les plus chères.

Récapitulatif des montants (commandes du 7 juillet au 30 septembre 2026)

Modèle Avant Après Évolution Model Y Propulsion 4 000 € 5 000 € +1 000 € Model Y Premium Grande Autonomie 4 000 € 3 000 € -1 000 € Model 3 (toutes versions éligibles) 4 000 € 3 000 € -1 000 € Model 3 — remise directe alternative — 3 500 € À comparer au bonus de reprise

Livraison requise au plus tard le 30 septembre 2026. Offre non cumulable avec les commandes en prêt ou leasing Tesla. Les aides gouvernementales (prime CEE) restent indépendantes de ces montants et s’ajoutent, le cas échéant, sur les versions éligibles du Model Y.

Notre conseil

Comme à chaque évolution de ce type, la fenêtre de tir peut être courte : Tesla a montré par le passé qu’elle pouvait revoir ces montants d’un mois sur l’autre, voire plus tôt en cas de forte demande. Les acheteurs intéressés par un Model Y Propulsion ont donc tout intérêt à ne pas trop tarder pour sécuriser le bonus de reprise à 5 000 €, tandis que les futurs propriétaires de Model 3 doivent impérativement comparer, configuration par configuration, l’intérêt du bonus de reprise face à la remise directe de 3 500 €, selon la valeur réelle de leur véhicule actuel.

Tesla Mag continuera de suivre l’évolution de ces offres commerciales, historiquement sujettes à changement au fil des trimestres.