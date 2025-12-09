FSD Tesla : Il parcourt 3000 miles sans toucher le volant

Un exploit impressionnant vient d’être rapporté par un utilisateur du système Full Self-Driving (FSD) V14 de Tesla, illustrant les progrès fulgurants de la technologie de conduite assistée. Cet utilisateur a réussi à parcourir l’équivalent de près de 4828 kilomètres (3000 miles) sans aucune intervention humaine au volant.

Un test sans faute : 3000 miles, 0 intervention

Tesla FSD V14 stats from a follower:



• Miles driven by the Tesla: 3,000

• Miles driven by the human in the car: 0



10% city, 90% highway. Not a single intervention. 78 navigation destinations. Curious to see how high he’ll go! pic.twitter.com/XzuZn0gRXF — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) December 8, 2025

Les statistiques partagées par ce conducteur sont éloquentes :

Distance totale parcourue par le véhicule : 3000 miles (environ 4828 km)

0 Répartition du trajet : 90% sur autoroute, 10% en ville

90% sur autoroute, 10% en ville Destinations de navigation : 78

Malgré une portion significative en milieu urbain (10%) — souvent le terrain le plus complexe pour les systèmes autonomes en raison des intersections, piétons et obstacles imprévus — le FSD V14 a géré la totalité du voyage de manière autonome et fluide, confirmant une fois de plus la progression de la technologie de Tesla.

🧠 La puissance du FSD V14

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée avec la version FSD V14, qui repose sur une architecture entièrement basée sur la vision (Tesla a abandonné les radars et s’appuie sur huit caméras pour percevoir l’environnement).

La version 14 intègre des améliorations majeures, notamment :

Un réseau neuronal plus dense : Le système d’intelligence artificielle a été considérablement renforcé, permettant une meilleure anticipation des interactions avec les autres véhicules et les piétons.

Le système d’intelligence artificielle a été considérablement renforcé, permettant une meilleure anticipation des interactions avec les autres véhicules et les piétons. Une conduite plus naturelle : La fusion complète entre la conduite en ville et sur autoroute a rendu les manœuvres (changements de voie, gestion des intersections, virages) plus douces et moins hésitantes.

La fusion complète entre la conduite en ville et sur autoroute a rendu les manœuvres (changements de voie, gestion des intersections, virages) plus douces et moins hésitantes. Gestion des cas complexes : La mise à jour vise à corriger les situations dites d’« edge cases » (cas limites ou peu fréquents) pour une sécurité accrue.

Un pas de géant, mais un système supervisé

Il est crucial de rappeler que même si ce type de performance est spectaculaire, le FSD de Tesla est toujours classé comme un système de niveau 2+ de conduite automatisée (Full Self-Driving (Supervised)). Cela signifie que, légalement et techniquement, le conducteur doit rester attentif et être prêt à reprendre le contrôle du véhicule à tout moment.

Cependant, un tel exploit démontre que le système est désormais capable de gérer des milliers de kilomètres dans des conditions de circulation variées sans nécessiter d’intervention d’urgence, s’approchant toujours plus de l’objectif d’une autonomie complète. La communauté des utilisateurs de Tesla est déjà curieuse de voir jusqu’à quelle distance ce record pourra être repoussé.