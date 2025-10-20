Tesla domine la recharge aux États-Unis

Tesla confirme trimestre après trimestre sa suprématie sur le marché américain de la recharge rapide (DCFC). Selon les derniers chiffres publiés par Paren, la marque d’Elon Musk détient 44,8 % des nouvelles bornes déployées au troisième trimestre 2025 et plus de 53 % du parc total de bornes rapides installées à ce jour.

Avec 1 820 nouveaux ports ouverts sur le seul trimestre, Tesla dépasse de très loin ses concurrents, consolidant un réseau total de 34 328 bornes Superchargers à travers le pays.

Un écart technologique et stratégique difficile à combler

L’avance de Tesla ne s’explique pas uniquement par le volume. Le constructeur californien a su créer un écosystème intégré : véhicules, bornes, logiciel de navigation et maintenance, tous développés en interne. Cette intégration verticale lui offre une efficacité opérationnelle et une fiabilité que peu d’acteurs peuvent égaler.

En parallèle, Tesla a amorcé depuis 2023 l’ouverture progressive de son réseau à d’autres marques, une stratégie intelligente qui lui permet à la fois d’élargir sa base d’utilisateurs et de bénéficier des subventions fédérales américaines liées à l’interopérabilité.

Des concurrents encore loin derrière

Les données de Paren montrent un fossé clair entre Tesla et les autres opérateurs de recharge :

Rang Réseau Parts de marché Q3 2025 Bornes installées (All Time) 1️⃣ Tesla 44,8 % 34 328 2️⃣ ChargePoint 7,4 % 4 449 3️⃣ Red E 5,3 % 1 057 4️⃣ Electrify America 4,0 % 4 923 5️⃣ EVgo 3,3 % 3 603

Même les grands réseaux comme Electrify America ou EVgo, soutenus par de puissants groupes industriels, peinent à dépasser les 4 à 6 % de parts de marché.

Un leadership qui façonne la transition énergétique

En dépassant la simple vente de véhicules, Tesla s’impose comme le principal acteur de l’infrastructure électrique mobile des États-Unis. Son réseau devient un pilier stratégique de la mobilité zéro émission, facilitant les longs trajets et rassurant les nouveaux acheteurs de véhicules électriques.

Cette domination n’est pas anodine : elle confirme que le futur de la mobilité passe par la maîtrise des infrastructures de recharge, autant que par l’innovation automobile.

Vers une ouverture mondiale du modèle Tesla ?

Alors que l’Europe et l’Asie multiplient les programmes d’électrification, la performance américaine de Tesla pourrait inspirer les décideurs.

Avec un maillage sans équivalent et une avance technologique maintenue, Tesla devient non seulement le leader du marché, mais aussi l’architecte d’un nouveau standard mondial de recharge électrique.

En résumé