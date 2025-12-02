Tesla FSD v14.2.1 : L’IA qui Comprend les Gestes Humains ! (Impressions d’un Propriétaire Américain)

Je viens de tester la toute dernière mise à jour FSD (Supervised) v14.2.1 et je suis absolument fasciné par l’évolution. Non seulement elle continue sur la lancée impressionnante de la v14, mais elle introduit une nouvelle dimension d’interaction qui rend la conduite autonome incroyablement plus fluide et « humaine ».

✋ L’Intelligence Émotionnelle de l’IA

L’élément le plus révolutionnaire que j’ai pu observer est la capacité du FSD à répondre clairement aux gestes de la main !

J’ai été témoin d’une situation où l’IA a dû interagir avec un autre usager (piéton ou conducteur) :

Le Cas du Stop Ignoré : Malgré la présence d’un panneau Stop qui lui donnait théoriquement la priorité légale, le véhicule s’est montré attentif à l’environnement. Lorsqu’un autre conducteur a fait un geste de la main – par exemple, pour l’inviter à passer – le FSD v14.2.1 l’a reconnu et a ajusté son comportement pour accepter le « don de passage ». (Ce comportement est particulièrement notable sur les routes américaines, où les interactions gestuelles sont fréquentes.)

Priorité à l'Humain : Cela montre que le système ne se contente plus de suivre le code de la route à la lettre (ce qui peut parfois créer de la confusion ou de l'agressivité sur la route). Il intègre désormais la communication non-verbale propre à l'interaction humaine. C'est un pas de géant vers une conduite non seulement sûre, mais socialement acceptable et courtoise.

🚀 Poli, Fluide et Performant

Au-delà de cette avancée spectaculaire en matière d’interaction, la v14.2.1 a visiblement corrigé la majorité des aspérités que l’on pouvait reprocher aux versions précédentes.

Adieu les Secousses : Les fameux « brake stabbing » et la conduite saccadée semblent appartenir au passé. La v14.2.1 est d’une douceur remarquable , transformant chaque trajet en une expérience de passager agréable, même pour les plus sensibles.

Performance Affinée : La prise de décision, déjà rapide, est maintenant fluide et élégante. Le véhicule navigue dans des scénarios urbains complexes avec une assurance et un naturel qui continuent de me sidérer.

Fiabilité Accrue : L'élimination des réactions intempestives aux faux obstacles (nids-de-poule fantômes) rend le système non seulement plus confortable mais aussi plus sûr, éliminant le risque des manœuvres évasives inutiles et dangereuses.

🥳 Une Version qui Change la Donne

Le FSD (Supervised) v14.2.1 n’est pas seulement une amélioration incrémentale ; c’est un saut qualitatif. En intégrant la reconnaissance des gestes humains, Tesla prouve que son système est capable d’interagir dans le langage universel de la courtoisie routière, dépassant la simple application du droit de passage.

C’est une version qui me donne la conviction que le FSD est désormais à la fois performant, sûr et socialement intelligent. L’avenir est définitivement en marche !