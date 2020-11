Tesla Model 3 : Nouveau centre de livraison en Chine

- Communauté - Chez Tesla Magazine, nous pensons que la révolution électrique doit se vivre. Choisissez votre rôle dès maintenant.

Exclusivité. Le centre de livraison de Chengdu Longquan vient d’ouvrir. Il permettra d’améliorer le processus de livraison pour la province du Sichuan et les régions avoisinantes.

Un nouvel écrin pour livrer Tesla Model 3 et Tesla Model Y

Tesla China

C’est une zone de livraison de Model 3 et Y qui vient de voir le jour en Chine. Elle peut accueillir jusqu’à 30 clients d’après nos estimations.

Malheureusement notre Checklist de livraison n’est pas traduite en Chinois mais vous qui nous lisez, c’est à ce moment précis qu’il faut apporter votre version imprimée. Nous vous rappelons qu’elle est téléchargeable gratuitement sur Tesla Magazine.

Haro sur les livraisons de Model Y

La filiale Chinoise a été au coeur de l’actualité ces derniers jours car la firme californienne a annoncé que les Model Y chinoises bénéficieraient de nouvelles cellules pour ses batteries.

Et également une campagne de rappel pour 870 Tesla Model X vendus en Chine en 2016 dont certaines parties du toit pourraient se détacher en raison d’un manque potentiel d’apprêt, une substance utilisée pour améliorer l’adhérence.

Qui assurera la production de ces nouvelles batteries?

C’est LG Chem, qui deviendra fournisseur des cellules de batteries pour le SUV “made in China”. Panasonic et CALT, partenaires privilégiés de Tesla, sont donc exclus du marché à ce stade. C’est ici une concrétisation des annonces réalisées par Elon Musk lors du “Battery Day“.

L’événement, s’il n’a a pas été vraiment compris, commence à raisonner dans les actes et nouvelles orientations que la firme entreprends à travers le monde. L’annonce d’une usine dédiée à la production de batterie en annexe de la Gigafactory Berlin est un autre exemple du même ordre.

Une nouvelle version de la Tesla Model Y en approche?

En effet, une Tesla Model Y camouflée, a été aperçue en Chine. Il semblerait que rien ne change sur le design extérieur du véhicule mais nous pensons qu’il s’agit justement d’une Tesla Model Y équipée des nouvelles batteries.

Ne vous y trompez pas, c’est le même coffre que la Model Y actuel. Le camouflage fait un bon travail en ce qui concerne la distorsion de la taille et de la forme, et donc à première vue, il semble plus encombrant. C’est pourquoi les prototypes de voitures sont toujours en camouflage noir et blanc, ce qui trompe la mise au point de l’appareil photo et crée des champs de profondeur et une netteté trompeuse.

L’avenir nous dira ce qu’il est en était.

