Le Covid-19 fait très mal à l’industrie automobile, toutes les industries vous me direz mais ce phénomène pourrait largement alimenter une spéculation très profitable aux propriétaires.

Des délais de livraisons repoussés

En une journée, la disponibilité des Tesla Model X aux US est passée d’une à 12 semaines. C’est parfaitement logique, la firme travail en flux extrêmement tendu et l’usine est fermée depuis ce jour (lundi 23 mars) en raison de la pandémie actuelle.

Il faut prendre conscience que cette procédure est lourde et si Elon Musk a souhaité l’éviter c’est bien parce que la procédure pour stopper une ligne de production est lourde, il ne s’agit pas d’appuyer sur un bouton on/off. La marque a très certainement dû finir les derniers véhicules qu’il était possible de produire dans le temps imparti puis nettoyer l’ensemble de la chaîne. C’est une mesure de sécurité pour les machines outils puisqu’à date personne ne sait quand les gouvernements décideront de reprendre l’activité. En définitive, ces délais vous s’allonger puisque la chaîne de production redémarrera de zéro.

Quelles solutions ont les futurs acheteurs ?

La fortune ! Nous pouvons nous permettre de jouer du mot puisque le jeu consiste à choisir une configuration qui marche avec le stock existant. Toute la sphère Tesla spécule sur la disponibilité de certains modèles. Qui ne tente rien n’a rien…

La patience ! C’est sûr que peu de personnes ont le coeur à immobiliser 90K€ en cette période et donc l’attente peut être l’attitude sécuritaire adoptée par certains. C’est peut être sage mais il y a un risque à ce que vous soyez loin sur le carnet de commande. Elon Musk est très rigoureux sur l’ordre des commandes

L’occasion ! Il me semble que ce sera le marché le plus actif dans les prochaines semaines. Pourquoi ? Vous avez compris que si vous voulez un véhicule Tesla, il faudra vous armer de patience ou avoir de la chance ? Donc si vous voulez rouler en Tesla sans risquer une dépression (par manque de chance) vous pouvez vous tourner vers des propriétaires qui veulent partager le bonheur de conduire en se privant après avoir bien profité (dur) ou des propriétaires qui ont une Tesla Model S/X et une Tesla Model 3. Bonne nouvelle, nous pouvons faire la mise en relation, il suffit de nous expliquer votre situation en détails !

Nos conseils d’experts

Tout d’abord nous vous invitons à découvrir ce site qui vous aidera, une fois votre voiture commandée à estimer votre délai de livraison. C’est un site de référence à partager avec de bons amis 🙂 INVENTORY TESLA

Vous êtes prospects, vous avez eu un contact avec un agent Tesla. S’il ne vous a pas déjà appelé, prenez les devants, il devrait pouvoir vous faire une offre sur un véhicule… En stock. Attention, il n’y a aucune garantie !

