Tesla Model 3 : Nouvelle version Bêta déployée aux US

La nouvelle version Beta du pilotage automatique par Tesla est désormais disponible.

C’est la V10.0 et à ce jour, le meilleur software réalisé jusque là.

Pour ceux qui sont éligible à la version Beta, il est désormais possible de se procurer la mise à jour à effectuer directement sur votre véhicule Tesla, une mise à jour attendue et à la hauteur des performances déjà exposées par ses concessionnaires.

Proposer de nouvelles fonctionnalités, qu’elles soient divertissantes, culturelles ou simplement plus confortables, voilà un défi relevé haut la main.

Toujours plus de divertissement



Du cinéma, des jeux, de la musique mais aussi un agenda intégré et une carte intelligente pour vous déplacer plus aisément d’un endroit à un autre en fonction de vos intérêts, le tout en vous assurant sécurité et commodité. L’avantage c’est que vous allez pouvoir contrôler votre véhicule à distance, allant du Model 3 au Model X.

La 4G intégrée vous permettra toujours de gérer tant vos contenus musicaux que naviguer en continu sur les médias que vous suivez pendant que votre véhicule, lui, se charge globalement du reste.

Nous arrivons enfin au temps du self-driving car, une voiture qui se conduit seule, qui vous rejoint où vous vous trouvez avec toujours le divertissement mis en premier plan. Un pari réussi, et une première dans l’histoire des voitures au pilotage automatique.

Déjà les utilisateurs Américains de cette version ont donné leurs retours et se demandent si chaque année, Tesla proposera des mise à jours aussi innovantes et intrigantes que le SmartSummon par exemple, qui permet à la voiture de se déplacer entièrement seule. Selon Ben Sullins, Data – Analyste, “Ce phénomène va beaucoup attirer l’attention des médias, ça va être fou et amener d’énormes changements à l’avenir”.

Vous pouvez bien entendu faire appel à nous pour le financement de votre Tesla Model 3.