Nous vous le disions il y a quelques jours, Elon Musk a été dans les premiers pour ouvrir les portes de son usine et changer complètement ses process de production afin de venir en aide à toute l’industrie qui produit ce matériel. En effet, avec l’explosion de la demande partout dans le monde, l’aide était précieuse et parfois exigée par les chefs d’Etats.

Elon Musk propose de livrer des respirateurs à tous les pays où Tesla est présent à condition qu’ils ne soient pas stockés.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020