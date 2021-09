Cybertruck Tesla : A vos modèles, prêts ? Commandez !

Sur ce tweet, on nous demande quel modèle de Cybertruck a-t-on réservé et quel modèle verra ses livraisons arriver en premier… A vos pronostics !

Pour rappel, le cybertruck a un seul moteur coûtera 39 000$, le cybertruck avec 2 sera à 49 000$. Quant au cybertruck avec 3 moteurs, comptez à partir de 69 000$. Ces chiffres sont juste énormes !

En euros, ça donne environ 33 000€ pour le premier, 41 000 pour le second et enfin, quasiment 59 000 pour le dernier… Ce n’est clairement pas pour “monsieur et madame tout le monde” !

Cependant, un internaute précise : “Aucun de ces prix ne sera exact quand il sort réellement. Tout comme ils l’ont fait avec de nouveaux S, ils augmenteront le prix drastiquement. Votre prix n’est pas verrouillé, allez lire vos documents de réservation. Le prix est juste une prédiction sur les coûts.”

Un compte fan Tesla, et donc un peu au courant de ce qui se trame, ajoute : “Réserve trois moteurs. Ils ont déclaré publiquement qu’ils feront d’abord les modèles à marge plus élevée.”

N’attendez plus alors ! Si vous voulez une voiture puissante et futuriste, on fonce !