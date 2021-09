Tesla Chine : tout en plus GRAND

Petit (!) tour par le compte Twitter Tesla Greater China qui diffuse les actualités officielles de Tesla en Chine (voitures électriques, batteries géantes et solaire). Les photos diffusées du plus grand centre de livraison Tesla d’Asie (11800m2 à Beijing) vous clouent littéralement au sol :

Des réactions sur la culture chinoise

Les réactions des internautes furent nombreuses ; drôles : “Une seule voiture rouge, sérieusement ?”, et sérieuses à la fois : “La culture chinoise, c’est se fondre dedans, pas se démarquer”.

En attendant, avec un tel hangar de stockage, les chinois ne peuvent que se faire remarquer, et dans le bon sens du terme !

La plupart des réactions sont justement positives, les gens sont tout simplement scotchés et impressionnés que la Chine ait atteint un tel niveau de production. Cela montre véritablement une volonté de puissance, dotée d’une capacité peu comparable à celle des autres pays. Ce qui en fait un lieu si central pour Tesla.

On sait que les relations ont été un peu tendues depuis quelque temps, mais on espère que cette photo redonnera le sourire à Elon Musk et ses collaborateurs et partenaires !

Nous, on l’a en tout cas !…