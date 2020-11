Elon Musk est maintenant aux Emirats Arabes Unis où il commercialise depuis un mois les Model S et X. Ce “héros” des temps modernes qui rêve de coloniser la planète Mars comme Tintin de marcher sur la Lune en son temps.

Reportage au Tesla Store de Dubaï par Tesla Mag

Au pays du pétrole il fallait oser ! Mais comme pour lui seul l’impossible est intéressant à réaliser il fallait s’y attendre. C’est début juillet que s’ouvrira tout près de Burj Khalifa le premier Tesla Store et Center de cet Orient des Mille et une Nuit.

En attendant trois Tesla Boys plus une Tesla Girl prennent les commandes de Model S ou X sur le store éphémère que la compagnie a installé depuis février au coeur du peut être plus grand mall du monde: le Dubaï Mall.

Un store dans le plus grand centre commercial du pays

Inattendu tout de même aux côtés des Bulgari, Hermès ou Dior shops et au pied d’un incroyable gratte ciel d’un peu moins de 1 000 mètres de haut. Question : combien de secondes pour arriver à son sommet au volant d’une Tesla Model SP100 ? L’ascenseur le plus rapide du monde à 65 km/h paraît plus sûr.

Deux voitures blanches : une S et une X une aile déployée sur un podium qui attire ici comme partout le chaland local mais aussi les innombrables touristes (dont nous sommes of course) de toutes nationalités et qui posent pour une photo souvenir la main sur le capot ou au volant de la belle.

Une équipe dédiée au Tesla Store

Sébastian et Fatima sont là pour répondre aux questions des curieux comme à celles que je leur ai posées au nom de Tesla-Mag.

Le store éphémère est en place au pays où même l’électricité est produite à partir du pétrole dont Abu Dhabi regorge (8% des réserves mondiales quand même) et où les voitures les plus luxueuses et les plus puissantes sont aussi banales que les Clio en France.

Vroum, vroum à tous les coins de rue, lesquels coins sont d’ailleurs moins nombreux que les kilomètres de lignes droites où jeunes et moins jeunes émiratis se défient à coups d’accélérateur ou de taille de voitures. C’est le pays du salon de l’auto permanent.

Et malgré cet environnement peu favorable au développement de la mobilité électrique Tesla fait déjà le buzz et son trou !

Le Model X star du Tesla Store

C’est le Model X qui semble emporter le match qu’il mène avec le Model S. Mais ce dernier serait prisé des jeunes générations, lesquelles profiteront des performances inégalées de la version P pour défier en course mode Fast and Furious d’autres jeunes au volant de leurs Chevrolet, Porsche et tutti quanti. Plus qu’un jeu, une habitude, une addiction au pays du presque tout possible malgré une vigoureuse réaction des forces de police depuis quelques mois.

Question business plan rouler en Tesla au pays des Cheiks (et des chèques) n’est pas aussi avantageux qu’en France par exemple. Le kWh est facturé 8Cts d’€ et le litre d’essence environ 40 cts. On serait donc dans un rapport de 1 à 3 contre un peu moins de 1 à 10 en France. Mais au pays du pétrole roi où il faut quelques semaines pour installer des Super Chargeurs (2 entre Dubaï et Abu Dhabi) et où le gouvernement a déjà construit une centaine de postes de recharge rapide (100km/heure) ça ne semble pas une raison très importante 🙂

Pour finir je confirme qu’être l’heureux propriétaire d’une Tesla vous change un peu, voire beaucoup. Car aller à Dubaï et ne pas manquer d’enquêter sur Tesla pose quand même un peu la question d’une addiction un tantinet exagérée. Mais enfin quand on aime on ne compte pas 🙂

Tesladdict depuis Dubaï