Dans une interview exclusive pour Tesla Mag et Power TV, le président de Ford France, Louis-Carl Vignon, a confirmé que la nouvelle Mustang Mach-E 100% électrique disposera d’une autonomie de 600 km. Il compte sur elle pour devenir une nouvelle icône de la marque américaine… et de la mobilité électrique haute-performance.

Interview exclusive de Louis-Carl Vignon

Après 30 ans passés dans l’automobile, d’abord chez Ford, puis chez Saab, General Motors, dans le groupe VW comme patron de Seat en Espagne, puis chez Alfa Romeo en charge de l’Europe, Louis-Carl Vignon a accumulé une énorme expérience. Il est enthousiasmé par son retour chez Ford, car la marque créée par Henry Ford a mis les gros moyens, depuis longtemps, pour ne pas manquer le virage de l’électrification.

Tesla Mag: Comment se positionne Ford dans le développement de la mobilité électrique ?

Louis-Carl Vignon: “Ford a a dévoilé fin 2017 un investissement de 11 milliards de dollars sur cinq ans. Et depuis l’année dernière, ce sont 18 nouveaux véhicules électrifiés qui arrivent sur le marché français, avec comme véhicule iconique la nouvelle Ford Mustang Mach-E, très inspirante en termes de design, et tout-électrique. C’est à la fois une voiture et un écosystème: elle a 600 km d’autonomie et elle est bardée d’intelligence artificielle, pour que l’usage soit le plus agréable et pertinent possible, en fonction des goûts et des souhaits du propriétaire”.

TM: Les infrastructures actuelles sont-elles un frein pour la mobilité électrique ?

LCV: “Nous avons toujours eu le souci chez Ford d’améliorer la vie des utilisateurs de nos véhicules, pour répondre le plus possible aux besoins et aux désirs de nos clients. C’était L’un des credo d’Henry Ford, c’est dans l’ADN de la marque. Mais quand on se place au niveau des infrastructures, c’est bien l’un des points d’attention principaux des clients potentiels , un défi crucial pour l’expansion des technologies électriques. Nous avons actuellement en France une borne pour 10 véhicules, et 6 clients sur 10 considèrent que c’ets le sujet principal. La preuve, 4 acheteurs potentiels de VE, sur 10, sont prêts à franchir le pas s’ils sont sûrs de pouvoir recharger à domicile ou à proximité”.

TM: Quelles sont les solutions actuellement proposées par Ford ?

LCV: “Il faut considérer l’électrification comme un véritable écosystème, en s’adressant à trois usages principaux: d’abord la longue distance, qui pose le plus de problèmes. Ford va investir dans les infrastructures de charge rapide, en liaison ave Ionity, sur les stations service des autoroutes, pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le deuxième volet, c’est de pouvoir recharger dans le cadre d’un usage quotidien, en milieu urbain, avec Ford Pass qui propose 150.000 bornes en Europe. Le troisième niveau, c’est celui de la recharge au bureau ou au domicile, en permettant à l’acheteur d’acquérir une borne. Nous commençons avec une offre spéciale, en concession, pour les acheteurs de Kuga ou d’Explorer, qui inclut le coût d’installation de la borne”.

TM: Ford est également en pointe sur l’autonomie et les voitures connectées ?

LCV: “Absolument. En matière d’autonomie, Ford est très en avance. On devait même avoir fin 2021 une chaîne de supermarchés américains utilisant une flotte de Ford autonomes pour livrer les clients. Mais le coronavirus a retardé cette opération, reportée à 2022. Le groupe VW nous a rejoints sur ce sujet du véhicule autonome, qui est plus avancé aux Etats-Unis pour des raisons évidentes de règlementation. Notre partenaire pour la partie software est une start-up baptisée Argo AI (pour Intelligence Artificielle), dans laquelle Ford a misé un milliard de dollars”.

TM: Que vous inspire cette transformation majeure de l’industrie automobile ?

LCV: “L’électrification est un enjeu majeur dans l’industrie automobile et chez Ford, à cause des normes qui changent selon les pays, mais aussi pour la planète, à cause du réchauffement climatique. La rupture technologique apportée par le VE ouvre le champ des possibles, car toute la partie connectique est liée, qu’il s’agisse de design général, avec une plate-forme sur laquelle on peut poser de nombreuses carrosseries différentes , en matière d’autonomie, d’échange de données avec les infrastructures, avec les autres véhicules. On va pouvoir gagner en vitesse dans cet échange de données, et cela va bien au delà du débat sur l’écologie. On va vivre le véhicule différemment, faire un trajet sans avoir à poser ses mains sur le volant. On parle beaucoup de télétravail, mais on parlera bientôt de télétravail mobile, en se déplaçant dans un véhicule qui sera absolument sûr…”

TM: Quelles sont les prochains objectifs précis de Ford en Europe ?

LCV: “En 2022 en Europe, 50% de nos véhicules seront électrifiés, et 100% en 2025, qu’il s’agisse de voitures particulières ou de véhicules utilitaires. A ce sujet, nous allons bientôt présenter le Transit 2 tonnes, tout-électrique, qui sera disponible en fin d’année prochaine”.