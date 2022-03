Mise à jour Tesla: Les nouveautés et la prise en main

Un YouTubeur vient de publier une vidéo explicative concernant une mise à jour importante : la 2022.04.05, sur la Tesla Model 3 Long Range en l’occurrence.

Changer la couleur à l’infini avec la mise à jour Tesla

Changer la couleur du véhicule est devenu possible. Vous pouvez par exemple opter pour un covering vert sur votre interface, au lieu du rouge par défaut. Un panel infini de couleurs est disponible, vous pouvez définitivement sélectionner celle que vous voulez.

La finition peut être métallique ou matte, selon vos préférences encore une fois ! C’est le genre de modifications sympathiques à découvrir. D’autant que le changement de couleur se répercute sur l’application de votre smartphone dans le même temps.

Mise à jour Tesla : trouver un supercharger plus facilement

Lors de la v11, beaucoup de personnes ont râlé concernant l’ergonomie de l’interface. Tesla a écouté ses fans pour cette nouvelle mise à jour.

Désormais, il est bien plus facile de se connecter pour trouver un superchargeur.

Les propositions remontent directement, plutôt que de vous contraindre à aller les chercher dans la navigation. C’est bien plus pratique !

De plus, les points d’intérêts sont affichés ou masqués selon votre bonne volonté. Et la carte apparaît plus clairement.

Découvrons ensemble les autres modifications de l’interface…

Mode sentinel

Quand vous êtes garé ou que vous roulez très lentement (en-dessous de 10km/h), la sentinelle est activée et le nom du conducteur affiché. Un plus pour cette mise à jour Tesla.



Connectivité améliorée

On note des améliorations nettes sur la partie connectivité. En effet, lorsque ils sont connectés, le réseau wifi ou cellulaire sont affichés. Le nombre d’applications activées au même moment reste cependant limité à 4.



Freinage optimisé

Le freinage régénératif aussi a été amélioré. Il est bien plus utilisé que les freins dans les bouchons, ce qui permet une conduite beaucoup plus souple. Le YouTuber en question a également le sentiment que le freinage régénératif est plus performant sans l’Autopilot depuis la mise à jour.

Statistiques

Enfin, celle-ci inclut de manière officielle les statistiques de recharge (dans les onglets, entre localisation et planification). Cela ne marche pas pour lui, mais cela devrait être disponible sous peu…