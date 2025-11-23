Tesla prépare-t-il un lancement FSD non supervisé avec sa nouvelle mise à jour logicielle ?

La rumeur enfle dans la communauté automobile après la fuite d’informations présumées concernant une fonctionnalité cachée dans la mise à jour logicielle 2025.44 de Tesla. Selon ces informations, le constructeur pourrait préparer le terrain pour lancer un système de conduite entièrement autonome (FSD) sans supervision.

Des codes cachés révélateurs

Les experts en technologie et les passionnés de Tesla ont découvert du code suggérant que plusieurs zones géofrillées seraient prêtes pour l’activation du FSD autonome. Ce concept évoque une conduite sans aucune supervision humaine, une innovation qui changerait radicalement le paysage de la mobilité urbaine.

2025.44 brings in a curiously named geofence region:

Bay Unsupervised CA DMV



Seem to encompass entire bay area. pic.twitter.com/sQHKm0OZLk — green (@greentheonly) November 23, 2025

La Californie comme terrain d’essai

Parmi les zones identifiées, la région la plus vaste porte le nom intrigant de « Bay Unsupervised CA DMV ». Cela suggère que Tesla pourrait avoir obtenu, ou être en passe d’obtenir, l’approbation des autorités californiennes pour tester ce système révolutionnaire. D’autres zones incluent des lieux emblématiques tels que le parking du siège d’ingénierie de Tesla à Palo Alto, ainsi que des zones plus larges englobant tout Palo Alto et San Francisco.

Alors, à quoi s’attendre ?

Si Tesla parvient à lancer ce système, il serait le premier à fournir un système de conduite autonome sans supervision, marquant un tournant dans l’industrie des véhicules électriques et connectés. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens, notamment en ce qui concerne la législation, la sécurité et la responsabilité.

Ce développement susciterait un intérêt particulier auprès des régulateurs, des technophiles et du grand public, car il pose des défis énormes en matière de réglementation et de sécurité. Les conducteurs pourraient bientôt vivre une expérience de conduite totalement transformée, mais une telle innovation exige que l’arsenal législatif s’adapte rapidement.

Implications pour Tesla et le secteur automobile

L’impact potentiel sur Tesla serait considérable. Non seulement cela renforcerait sa position de leader sur le marché des véhicules électriques, mais cela pourrait également propulser l’entreprise en tête des innovateurs en technologies de conduite autonome. Mis à part Tesla, le secteur automobile dans son ensemble devra faire face à une nouvelle ère de compétitivité et d’innovation.

En conclusion, alors que nous attendons des annonces officielles de Tesla, une chose reste claire : l’industrie de l’automobile vit une ère de transformation rapide, et Tesla semble prêt à être à l’avant-garde de ces changements.