Tesla rembourse ses assurés US pendant le Covid

Pratique presque inconnue en France et pourtant les voix devraient commencer à s’élever. Tesla a décidé de dédommager ses assurés en fonction de l’inactivité COVID.

En effet, la pandémie a immobilisé nos véhicules pendant presque 3 mois en 2020 et pour le moment nous n’avons pas vu émerger dans les médias un engagement fort de la part d’un assureur en faveur des automobilistes. Même de la part de la marque aux chorégraphies télé…

Un service assurance encore très peu distribué

Même si le service Tesla assurance semble être actuellement réservé à quelques États des USA comme la Californie. Les premiers bénéficiaires sont heureux de communiquer sur une pratique peu commune de la part des assureurs.

Tesla propose un service d’assurance basé sur les données de votre véhicule. Cela implique qu’ils sont parfaitement au courant des km parcourus, de votre façon de rouler et de vos périodes d’inactivités.

Le plan c’est d’assurer le véhicule lorsqu’il roule et de façon raisonnable lorsqu’il est stationné. Il faut bien rappeler qu’une voiture stationnée dans la rue et dans un parking nécessite une assurance mais c’est tout de même beaucoup moins risqué qu’une voiture qui roule.

Pour le Covid, l’assurance de Tesla a décidé proactivement de faire plaisir aux propriétaires assurés en dédommagement de la prise de risque moins importante calculée par la firme.

Combien coûte l’assurance Tesla aux US ?

D’après le membre Twitter Tyler Corsair qui communique sur cette bonne nouvelle. Le plan qu’il a souscrit lui coûte 186$ par mois pour une Tesla Model 3 coûtant 83K$ à l’achat et une couverture robuste souhaitée par lui-même. Auparavant et pour vous donner de la perspective sur le marché US de l’assurance, il payait 350$.