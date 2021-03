Nouvelle Porsche Taycan 4 Cross-Turismo : tout savoir

- Publicité -

Taycan Cross Turismo: de la place pour tout le monde, taillé pour tous les terrains !

Par Lola Biancardini

C’est la bonne nouvelle de ce début de printemps: le 5 mars, Porsche a dévoilé sur internet son nouveau modèle lors d’un événement en ligne dédié. Un événement de taille XXL car le Taycan 100% électrique, salué depuis sa sortie par les critiques les plus exigeants, se dote d’une version break, plus familiale, avec 4 modèles au catalogue et un mode tout-terrain. Tant mieux.

Beaucoup plus de place

Le Cross Turismo reprend bien sûr les éléments de design de son petit frère, avec encore plus d’allure au niveau des boucliers, des bas de caisse et des passages de roues. Et comme dans une Panamera par rapport à une 911 classique, il y a plus de place à l’arrière pour les passagers… car tous les propriétaires de Porsche ne sont pas des célibataires endurcis ou des dragueurs invétérés. Alors pour partir en week-end prolongé ou en vacances scolaires, il y a un volume de rangement supérieur à 1.200 litres, excusez du peu.

Planète “Terre”

Le mode « Terre » (Gravel en anglais) a été conçu pour tous ceux qui veulent sortir des sentiers battus, par exemple dans les Alpes ou en Auvergne, sur des pistes forestières. Il améliore la tenue de route sur une piste non-asphaltée en ajustant la suspension, le contrôle de la motricité et la transmission de la puissance au niveau de l’essieu arrière, tout en garantissant que le Taycan Cross Turismo gère au mieux les légers mouvements de la pédale électrique. Ce pack tout-terrain permet aussi de remonter un peu la garde au sol, de 30mm au lieu de 20 mm en série.

Prix : A partir de 96 000€

L’entrée de gamme commence à 96.454 € en France. Bien plus cher que son petit frère, le Taycan “de base” qui débutait à 81.000 €. Quant à la version la plus haut de gamme, elle coûtera 191.000 €. On n’en verra pas à tous les coins de rue…

4 modèles disponibles

– Taycan Turbo Cross Turismo : puissance de 500 kW avec Launch Control, accélération de 0 à 100 km/h en 3.3 secondes, vitesse de pointe de 250 km/h, autonomie de 395 à 452 km, selon le parcours et le mode de conduite.

– Taycan Turbo S Cross Turismo : puissance de 560 kW avec Launch Control, accélération de 0 à 100 km/h en 2.9 secondes, vitesse maximale de 250 km/h, autonomie de 388 à 419 km.

– Taycan 4 Cross Turismo : puissance de 350 kW avec Launch Control, accélération de 0 à 100 km/h en 5.1 secondes, vitesse maximale de 220 km/h, autonomie de 389 à 456 km (en cycle WLTP).

– Taycan 4S Cross Turismo : puissance de 420 kW avec Launch Control, accélération de 0 à 100 km/h en 4.1 secondes, vitesse maximale de 240 km/h, autonomie de 388 à 452 km.

(D’après le site officiel Porsche France)