Tesla, Renault, Volkswagen… Quelle borne choisir pour votre véhicule électrique ?

Choisir une voiture électrique est une étape, mais savoir quelle borne installer à domicile pour la recharger efficacement est tout aussi crucial. Tesla, Renault et Volkswagen proposent des véhicules aux caractéristiques différentes, et chaque voiture mérite une solution de recharge adaptée pour profiter au mieux de sa batterie et de son autonomie.

Tesla : optez pour le Wall Connector Tesla

Pour les propriétaires de Tesla Model 3, Model Y, Model S ou Model X, la solution idéale à domicile est le Wall Connector Tesla.

Pourquoi le Wall Connector Tesla ?

Puissance jusqu’à 22 kW en triphasé, pour une recharge rapide et confortable à domicile.

en triphasé, pour une recharge rapide et confortable à domicile. Connectivité Wi-Fi , pour suivre et gérer vos sessions de recharge directement depuis l’application Tesla.

, pour suivre et gérer vos sessions de recharge directement depuis l’application Tesla. Compatibilité totale avec tous les modèles Tesla, avec gestion automatique de la puissance selon l’installation électrique de votre domicile.

avec tous les modèles Tesla, avec gestion automatique de la puissance selon l’installation électrique de votre domicile. Installation intérieure ou extérieure, robuste et sécurisée.

💡 Conseil pratique : installez-le sur un circuit dédié pour profiter de toute sa puissance. Idéal pour les utilisateurs qui parcourent quotidiennement de longues distances ou qui veulent être prêts pour les trajets autoroutiers sans stress.

Renault : la Hager Witty Start 7,4 kW

Pour les véhicules Renault Zoé, Megane E-Tech ou Kangoo ZE, la borne recommandée est la Hager Witty Start 7,4 kW, spécialement conçue pour le résidentiel.

Pourquoi choisir Hager Witty ?

Puissance adaptée de 2,3 à 22 kW selon votre installation, idéale pour la recharge quotidienne.

de 2,3 à 22 kW selon votre installation, idéale pour la recharge quotidienne. Robuste et sécurisée : IP55, IK10, protection 6 mA DC pour une utilisation en extérieur.

: IP55, IK10, protection 6 mA DC pour une utilisation en extérieur. Flexible et compacte , facile à installer dans un garage ou un parking privé.

, facile à installer dans un garage ou un parking privé. Gestion intelligente : options Wi-Fi ou Ethernet pour pilotage, heures creuses et suivi de la consommation.

💡 Conseil pratique : la Witty Start est parfaite pour un usage urbain ou semi-urbain, où la recharge à domicile est la plus fréquente. La recharge rapide DC peut être utilisée ponctuellement lors de longs trajets.

Volkswagen : Elli ID.Charger Connect 2 – 11 kW

Pour les modèles Volkswagen ID.3, ID.4, ID.Buzz ou ID.7, la borne à privilégier est la Elli ID.Charger Connect 2, conçue par la filiale du groupe Volkswagen.

Pourquoi cette borne ?

Puissance jusqu’à 11 kW , adaptée aux véhicules VW pour une recharge efficace à domicile.

, adaptée aux véhicules VW pour une recharge efficace à domicile. Connectivité Wi-Fi / LAN et pilotage via l’application We Connect ID pour un suivi précis de vos sessions.

et pilotage via l’application We Connect ID pour un suivi précis de vos sessions. Sécurité et contrôle d’accès , avec option carte RFID pour limiter l’usage de la borne.

, avec option carte RFID pour limiter l’usage de la borne. Compteur MID disponible pour suivre la consommation électrique de votre véhicule.

💡 Conseil pratique : cette borne est idéale pour un usage familial et quotidien, et pour intégrer la recharge dans une installation solaire domestique si vous en disposez.

Tableau récapitulatif des recommandations

Marque / Véhicule Borne recommandée Puissance Points forts Tesla (Model 3, Y, S, X) Tesla Wall Connector 22 kW Recharge rapide, Wi-Fi, gestion énergie, compatible tous modèles Renault (Zoé, Megane E-Tech, Kangoo ZE) Hager Witty Start 7,4 kW 7,4 kW (extensible 2,3-22 kW) Compacte, sécurisée, pilotable, idéale pour usage résidentiel Volkswagen (ID.3, ID.4, ID.Buzz, ID.7) Elli ID.Charger Connect 2 11 kW Connectée, sécurisée, compteur MID, contrôle d’accès

Conclusion

Installer une borne adaptée à votre véhicule électrique améliore non seulement la vitesse de recharge, mais optimise la longévité de la batterie et le confort au quotidien.

Tesla : Wall Connector pour performance maximale et intégration complète au réseau Tesla.

: Wall Connector pour performance maximale et intégration complète au réseau Tesla. Renault : Hager Witty Start pour une recharge sécurisée et pratique au quotidien.

: Hager Witty Start pour une recharge sécurisée et pratique au quotidien. Volkswagen : Elli ID.Charger Connect pour allier simplicité, connectivité et sécurité.

💡 En choisissant la bonne borne, vous transformez votre expérience électrique à domicile et profitez pleinement de votre véhicule, que ce soit pour la ville ou les trajets longue distance.