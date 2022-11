Tesla : Un pull pour les fêtes de fin d’année

Tesla, fabricant de véhicules électriques, semble se mettre dans l’esprit des fêtes avec la publication de plusieurs nouveaux produits dans sa boutique officielle. Cela renforce l’impression que Tesla célèbre les fêtes de fin d’année. Comme c’est souvent le cas avec le constructeur, l’un des nouveaux produits, un pull aux couleurs de Tesla a été épuisé en très peu de temps, ne laissant plus de stock disponible.

Tesla fait toujours la tendance

La ligne de produits la plus récente de Tesla comprend un « pull de Noël Model X » qui peut être acheté au prix de 65 $ et une « couverture Tesla… & Chill » qui peut être achetée au prix de 150 $. Ces deux articles sont disponibles à la vente. La couverture a été baptisée à juste titre « Tesla…& Chill Blanket » et ses dimensions sont de 72 pouces sur 50 pouces. La série de voitures électriques S3XY, les stands de Supercharger et le Cybertruck construit par la société sont tous représentés dans ce motif unique qui figure sur ces deux produits.

La société Tesla s’est montrée particulièrement humoristique dans sa description de la « Tesla…& Chill Blanket », déclarant que le produit est « juste ce dont vous avez besoin pour créer la scène du mode Romance« . Il s’agit d’une référence au slogan du produit, qui dit : « Just what you need to create the scene for Romance Mode« . Et bien, il fait référence à l’un des slogans publicitaires utilisés par la société.

En outre, Tesla a fourni des détails supplémentaires sur la couverture, indiquant qu’elle était « complète avec un patch logo T en daim végétalien gaufré sur les deux côtés » et que son tricot jacquard lié à la main était fabriqué à partir de chenille ultrafine en polyester recyclé à 100 %. Le design de la couverture « Tesla…& Chill Blanket » ressemble quelque peu à celui du « pull de Noël Model X » vendu par Tesla.

Toutefois, les couleurs rouge et blanche du pull lui confèrent une atmosphère plus festive que celle de la couverture. Les deux articles sont disponibles à la vente sur le site Web de Tesla. Le prix du vêtement, qui est de 65 dollars, est également inférieur. Peu importe à quel point vous avez été gentil ou terrible cette année. Notre pull de Noël Model X en édition limitée vous permettra de rester bien au chaud pendant toute la période des fêtes, quel que soit votre comportement.

Ce tricot tricoté à la main serait un ajout fantastique à toute réunion de Noël en raison de son motif festif, qui comprend la série de véhicules S3XY, le Superchargeur, un motif d’éclair et le mot-symbole Tesla. Selon ce que Tesla a écrit dans la description de l’article, il est « fabriqué à partir de 100 % d’acrylique hypoallergénique afin qu’il soit incroyablement confortable et chaud« .

Le pull Tesla déjà victime de son succès

L’un des tout nouveaux articles, tout comme certains autres produits de Tesla tels que le Cyberwhistle et la boucle de ceinture Giga Texas, a déjà épuisé son stock disponible. C’était le cas avec l’une des toutes nouvelles choses. Il s’agissait d’un tout nouvel ajout à la liste des articles.

Ainsi, au moment de la rédaction de cet article, le « pull de Noël Model X » de Tesla a déjà été acquis par tous les clients de l’entreprise et n’est donc plus disponible à l’achat. Pour cette raison, l’entreprise se contentera de demander aux clients qui visitent sa boutique s’ils souhaitent être avertis lorsque le produit sera à nouveau disponible à la vente et s’ils souhaitent le précommander.

Tesla s’est construit une marque formidable et facilement reconnaissable, malgré le fait que la société ne participe pas aux moyens traditionnels de publicité. Cela a été déduit de la vitesse à laquelle les nouveautés de l’entreprise, une fois mises à la disposition du public, se vendent régulièrement et ne sont plus disponibles à l’achat après leur mise à disposition initiale au public.

Dans le cas d’objets de collection tels que la Tequila Tesla, les produits se retrouvent même sur des marchés en ligne tels qu’eBay, où les revendeurs les vendent avec une forte majoration par rapport au prix initial auquel ils étaient proposés.

F.A.Q. Pull Tesla

Est-il possible d’acheter un pull-over tesla ?