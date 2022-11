Elon Musk doit défendre sa rémunération devant la justice

Elon Musk, le milliardaire fondateur et PDG de Tesla, a témoigné mercredi dernier dans le cadre d’un procès concernant la validité de sa rémunération présumée de 50 milliards de dollars pour son rôle de PDG de l’entreprise de voitures électriques. Musk va comparaître devant le même tribunal du Delaware où Twitter l’a poursuivi en justice pour s’assurer qu’il allait jusqu’au bout de son rachat de la plateforme sociale.

Tesla succède à Twitter

Musk a fait l’objet de nombreuses critiques à la suite de l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Avant cela, Musk avait procédé à d’importants licenciements, fait fuir les annonceurs et ouvert le site à de faux comptes. L’action sans rapport avec Tesla a été lancée par un actionnaire nommé Richard Tornetta, qui a déposé une plainte contre Elon Musk et le conseil d’administration de l’entreprise. Il les accuse d’avoir manqué à leurs responsabilités lorsqu’ils ont approuvé le plan de rémunération.

M. Tornetta affirme que M. Musk a imposé ses conditions aux conseils d’administration et que ces derniers n’étaient pas suffisamment indépendants de leur PDG vedette pour s’opposer à un plan de rémunération qui, sur la base du cours actuel des actions, valait près de 51 milliards de dollars. L’actionnaire de Tesla a exigé l’annulation d’un programme de rémunération qui a contribué à faire d’Elon Musk la personne la plus riche de la planète, et il a accusé Musk de se livrer à un « enrichissement injustifié« .

Après avoir atteint la quasi-totalité des objectifs de l’entreprise, Elon Musk aurait reçu l’équivalent de 52,4 milliards de dollars en stock-options Tesla pendant quatre ans et demi, comme l’indique un document juridique. Lorsque l’idée a finalement été approuvée, son coût global a été estimé à 56 milliards de dollars. Ira Ehrenpreis, qui dirige le comité de rémunération au sein du conseil d’administration de Tesla, a déclaré que les objectifs fixés étaient « extraordinairement ambitieux et difficiles« .

Ehrenpreis a affirmé que le conseil d’administration cherchait à encourager Musk à concentrer ses efforts sur Tesla à un moment où l’entreprise avait encore du mal à s’imposer. La juge qui devait statuer sur l’affaire impliquant Twitter, Kathaleen McCormick, préside actuellement ce procès, qui se poursuivra jusqu’à vendredi et sera présidé par la même juge. Aucun délai n’est prévu pour sa décision, qui pourrait prendre jusqu’à quelques mois.

Jill Fisch a déclaré à l’AFP qu’il est « très inhabituel » qu’une affaire de cette nature soit portée devant un juge et un jury. Elle a ajouté que « les tribunaux ont traditionnellement considéré qu’il s’agissait d’un choix de l’entreprise« , ce qui explique également pourquoi il n’y a pas beaucoup de contestations réussies concernant la rémunération des dirigeants.

Elle a, en outre, souligné que le tribunal de justice a déterminé dans ce cas particulier que la position de Elon Musk, en tant que PDG, combinée à sa propriété d’environ 22% de Tesla, « peut avoir un impact indu » sur le conseil d’administration et les autres actionnaires.

Comme M. Musk devait comparaître devant le tribunal dimanche, il n’a pas pu faire une apparition personnelle à un événement qui se tenait à Bali en marge du sommet du G20. Lorsqu’on a demandé au nouveau PDG de Twitter pourquoi il n’avait pas pris l’avion pour se rendre sur l’île tropicale indonésienne, il a répondu en plaisantant que sa « charge de travail avait dernièrement beaucoup augmenté » lorsqu’il a pris la tête de l’énorme entreprise de médias sociaux.

Mercredi, jour du témoignage d’Elon Musk devant la justice du Delaware

Peu après 9 heures du matin, il a témoigné devant la Cour de chancellerie du Delaware, qui se trouve à Wilmington. Le témoignage de Musk intervient au moment même où il impose son contrôle sur Twitter. Dans la nuit, il a lancé un ultimatum à un employé, lui disant que soit il devient « très dur » et « travaille de longues heures à haute intensité« , soit il doit quitter la firme.

En 2018, les actionnaires ont donné leur approbation à l’enveloppe de rémunération que Musk a reçue, et à ce moment-là, le contrat a été autorisé. À l’époque, Tesla estimait qu’elle pourrait valoir environ 56 milliards de dollars, tandis que sa valeur nette est actuellement estimée à 50,9 milliards de dollars.

Durant la première partie de cette journée consacrée à la justice, Elon Musk a été interrogé par son avocat de la défense ainsi que par un avocat du plaignant. Les avocats lui ont posé des questions concernant la gouvernance de Tesla, le temps qu’il a passé à travailler pour l’entreprise et sa relation avec le conseil d’administration.

Devant la justice, Elon Musk s’est défendu en disant qu’il avait respecté son devoir d’améliorer la valeur marchande de Tesla lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, bien qu’il ait admis qu’il y avait des moments où il ne demandait pas l’autorisation du conseil d’administration avant de faire des déclarations publiques.

Lorsqu’il a récemment révélé un projet de rachat d’actions, Musk a déclaré qu’il n’avait pas demandé l’accord du conseil d’administration avant de faire cette annonce. Il a également déclaré qu’il n’avait pas obtenu l’accord du conseil d’administration avant de faire la déclaration selon laquelle il voyait une voie menant à ce que Tesla vaille plus qu’Apple et Saudi Aramco, qui sont les deux entreprises les plus précieuses au monde. Il a ajouté qu’il voyait un chemin pour que Tesla devienne plus précieux qu’Apple et Saudi Aramco.

Au cours des deux premiers jours de l’audience, l’audition, les dirigeants de Tesla ont présenté leur défense du paquet. En plus de diriger Tesla, Musk est également le PDG de SpaceX et le propriétaire de Twitter. En outre, il est le fondateur de Neuralink, une entreprise qui vise à implanter des puces informatiques dans le cerveau des gens, et il est le dirigeant de la Boring Company, qui est spécialisée dans la construction de tunnels souterrains.

Les objectifs que Musk a fixés pour sa rémunération ont été considérés comme extrêmement ambitieux et extrêmement difficiles à atteindre. Deepak Ahuja, qui avait précédemment occupé le poste de directeur financier de Tesla, a caractérisé l’idée comme ayant « un risque très élevé et une grande récompense. »

Selon les courriels qui ont été lus au tribunal par les avocats du plaignant, Musk a poussé les actionnaires à approuver le plan et a prévenu qu’il serait « très offensé » par un manque de soutien, ajoutant que ceux qui s’y opposaient ne seraient les bienvenus dans aucune de ses entreprises. Les courriels ont été lus au tribunal par les avocats du plaignant.

Cette histoire est en cours et sera mise à jour pendant l’audience de Musk au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

