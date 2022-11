« Une première pour la grande distribution », Lidl dévoile son modèle de station de rechargement

Vous savez que nous suivons le marché de la recharge avec attention. Mais Lidl est parvenu à nous surprendre avec une inauguration inattendue et un concept de station de recharge extrêmement abouti. Nous vous partageons tous les ingrédients d’une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs et futurs utilisateurs de voiture électrique. Notez que désormais vous pouvez vous recharge chez Lidl dès 0,25 cts par kWh sur les bornes accélérées et 0,4 ct sur les bornes rapides et ultra-rapides.

Lidl VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE inaugure sa première E-station

C’est une première en France et Tesla Mag était là. Lidl, acteur de la grande distribution qui ne fait rien comme tout le monde vient de dévoiler une première E-station dédiée à la charge de véhicule électrique. Localisée, derrière le magasin, cette station bénéficie d’une entrée dédiée aux automobilistes qui souhaitent uniquement se recharger.

Inauguration Lidl Villefranche-sur-saône. Source: LIDL FRANCE Inauguration Lidl Villefranche-sur-saône. Source: LIDL FRANCE

C’est une vraie surprise et le concept est très sérieusement inattendu venant de Lidl, à première vu. C’est en effet, très cohérent que les enseignes de distribution gèrent ce nouveau service mais ce n’est pas le sens actuel du marché. En effet, que ce soit par manque de conviction ou de liquidités, les enseignes privilégient des solutions « tiers-investisseur ». Cela revient à céder une partie de son foncier pour confier l’exploitation à un expert du sujet comme par exemple Driveco ou Allego (Partenaires principaux de l’enseigne Carrefour).

Cette station a été inaugurée le 21 Novembre 2022 et d’autres inaugurations sont déjà planifiées en décembre afin de confirmer le déploiement d’un véritable réseau: à les Pennes-Mirabeau, Landivisiau et Tourcoing.

« Mieux maîtriser la chaîne de valeur pour rester compétitif » explique Matthieu Fréchon, Directeur technique de l’enseigne Lidl France

Lidl a répondu sans détour sur les choix qui ont conduit le groupe à préférer une solution interne. La raison principale reste le positionnement prix, critère principale d’identification pour cette marque qui s’est fait connaître avec un angle « Hard Discount ». Venir chez Lidl pour se recharge à bas coût, c’est un objectif visé par l’enseigne.

Un équipement comparable à une station d’un opérateur spécialisé

Les 4 E-stations LIDL seront accessibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et permettront aux automobilistes de recharger leur voiture dès 0,25 cts par kWh sur les bornes accélérées et 0,4 ct sur les bornes rapides et ultra-rapides.

L’enseigne a su s’entourer des compétences pour produire une stations qui n’est pas un effet d’annonce. En voici le détails: equipées de panneaux photovoltaïques sur leur toit, ces e-stations disposeront de 13 points de recharges :

• 4 points de charges accélérés –AC– de 22 kW

• 4 points de charge rapides –DC- jusqu’à 90 kW

• 5 points de charge ultra-rapides -DC- de 180 kW jusqu’à 360 kW : la borne la plus puissante installée en France. Avec la borne ABB Terra 360, LIDL propose une véritable innovation en matière de recharge à haute puissance et la rend accessible à tous.

Des partenariats renforcés avec ce concept d’E-station

L’enseigne installe sur ses parkings des bornes de recharge depuis plus de trois ans. Ce nouveau programme de déploiement d’e-station Lidl a été l’occasion de renforcer les partenariats avec des fabricants de borne de recharge, ici ABB et DBT. Tous présents à l’inauguration, nous avons eu l’occasion d’en apprendre plus sur l’actualité de ces fabricants.

Nous publierons dans les prochains jours sur notre chaîne Youtube la vision de ces fabricants.