Tesla Model Y : Record de vente en Islande au premier semestre 2023

Tesla Model Y bat un record de vente de 35 ans en Islande

Tesla Model Y continue d’impressionner dans le domaine des ventes automobiles, et cette fois-ci, c’est en Islande que le SUV électrique de Tesla a réalisé un exploit remarquable. Au cours du premier semestre de l’année 2023, le Model Y est devenu la voiture la plus vendue en Islande, surpassant ainsi le record établi il y a 35 ans par la Toyota Corolla en 1988. Ces chiffres de vente impressionnants provenant de divers pays laissent présager que le Model Y deviendra la voiture la plus vendue au monde lors du premier semestre 2023.

Plus de 1 300 véhicules Tesla Model Y ont été immatriculés en Islande au cours des six premiers mois de 2023. C’est le nombre le plus élevé de voitures d’un même modèle vendues là-bas au cours du premier semestre en 35 ans. Avec cette réalisation exceptionnelle, le Model Y restera à jamais gravé dans l’histoire automobile islandaise.

6 months into 2023, Model Y has broken a 35 year old record in Iceland for most sold car in a year!



Þakka þér fyrir to all our owners in 🇮🇸!



🎥 @MinimalDuck pic.twitter.com/TyIr5qh1AS — Tesla Europe (@teslaeurope) July 4, 2023

Au total, 1 316 Tesla Model Y ont été vendues au cours du premier semestre de l’année. Ses ventes ont été boostées par des prix plus bas et des incitations fiscales du gouvernement pour l’achat de véhicules électriques. Le précédent record était détenu par la Toyota Corolla en 1988, avec plus de 1 200 immatriculations en Islande. En troisième position se trouve la Toyota Yaris, avec un record établi en 2006.

Tesla augmente sa production

Tesla a livré 889 015 véhicules au cours du premier semestre de l’année. Les modèles 3 et Y représentent 859 095 unités. Bien que Tesla ne divise pas les ventes entre les deux modèles, nous savons que les ventes du Model Y dépassent largement celles du Model 3.

L’entreprise a construit deux nouvelles usines de voitures situées à Austin, aux États-Unis, et à Berlin, en Allemagne. De plus, Tesla dispose d’une usine à Shanghai, en Chine, et à Fremont, en Californie, aux États-Unis. Cependant, seule Giga Berlin fournit le Model Y dans la région européenne. L’usine a une capacité de production de plus de 5 000 véhicules par semaine pour répondre aux besoins du marché local, y compris l’Islande.

Le Model Y revendique le titre de la voiture la plus vendue au monde

Au premier trimestre de 2023, le Model Y est devenu la voiture la plus vendue au monde, mettant ainsi fin au règne séculaire des véhicules à combustion. Elon Musk est convaincu que cette année, le SUV électrique sera la voiture la plus vendue au monde, et pour l’instant, tout se déroule comme prévu. En avril, le Model Y a conservé sa première place. Les chiffres de ventes de mai et juin laissent également présager que le Model Y va solidifier sa position de voiture la plus vendue au monde au cours du premier semestre de l’année.