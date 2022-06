Avant l’été, optez pour une balance connectée comme votre Tesla

Terraillon sort un nouveau produit, particulièrement innovant et remarqué : la Master Coach, balance impédancemètre connectée Wi-Fi. Aujourd’hui, nous vous la présentons après l’avoir testé pour vous.

Avant l’été, c’est un produit complet que nous vous présentons. Bien entendu, cette balance connectée vous accompagnera tout au long de l’année.

Présentation de la marque Terraillon

Cette balance hors du commun s’inscrit dans l’état d’esprit de la marque.

L’esprit d’innovation depuis plus d’un siècle

Depuis sa création il y a plus de 100 ans, Terraillon collabore avec les meilleurs partenaires pour développer des produits innovants et de qualité supérieure, principalement dans le domaine du pesage (pèse-personnes et balances de cuisine).

Le meilleur exemple de durabilité ? La BA2000, une balance de cuisine mécanique créée en 1970 par le designer italien Marco Zanuso et exposée au MoMA à New York.

Aujourd’hui, la marque a élargi sa gamme et se positionne comme le partenaire bien-être et santé au quotidien, en concevant des appareils innovants, au design toujours soigné. Dans ce domaine, Terraillon collabore avec des agences prestigieuses et a remporté de nombreux prix internationaux dont l’iF Design Award ou le Red Dot Design Award.

Terraillon – Votre partenaire bien-être au quotidien

De jour, Terraillon prend soin de vous et de vos proches grâce à ses célèbres balances de cuisine, ses pèse-personnes et une gamme de matériel médical.

De nuit, vos nouveaux compagnons de sommeil vous aident à vous endormir et à vous réveiller naturellement, tout en analysant vos conditions de sommeil. Vous aurez ainsi la possibilité de faire la lumière sur vos nuits et de les améliorer.

Il s’agit désormais, après une présentation générale de la marque, d’introduire la balance connectée Wi-Fi par excellence au prix de 79,99€. Elle est recommandée par les sportifs de haut niveau comme Hugo Gaston (joueur de tennis professionnel), dont Terraillon est le partenaire officiel sur le circuit ATP.

Le design

Noire, la balance connectée opte pour un design minimaliste qu’on adore. Son but n’est pas de se faire remarquer, alors qu’elle est remarquable !

Le plateau est en verre, un matériau d’une qualité indéniable. Son poids brut est de 2,30 kg / 2,60kg, elle est donc facile à déplacer au besoin.

Pour les dimensions de l’emballage, notez 38,6 x 37,3 x 4,3 cm.

Les fonctionnalités

La connectivité

Master Coach permet une transmission rapide des données grâce à sa connexion Wi-Fi. Il n’est pas nécessaire de vous peser avec votre smartphone, les données sont transmises automatiquement sur l’application via le réseau Wi-Fi (uniquement en réseau Wifi 2,4 Ghz).

A chaque nouvelle pesée, vous recevez une notification sur votre smartphone vous invitant à consulter vos nouvelles données de poids et de masses corporelles. Que c’est pratique ! La connectivité s’opère avec :

iPhone 4S et + ;

iPad 3 et + ;

Android 4.3 et + (smartphone uniquement).

Le calcul de la masse grasse et de l’IMC

Grâce à ses 4 capteurs de poids intégrés sur le plateau de la balance, Master Coach analyse votre poids, votre IMC et votre composition corporelle : masses graisseuse, musculaire, hydrique et osseuse. Particulièrement utile lorsque vous suivez votre évolution afin de perdre les mauvais kilos (graisse) tout en maintenant votre masse musculaire.

Les données sont disponibles directement sur l’application MyHealth et permettent un suivi détaillé de votre poids. En route pour une analyse complète de votre poids, de votre IMC, et de votre composition corporelle (masses grasse, musculaire, hydrique et osseuse) !

Les plus de la Master Coach

Leurs serveurs sont hébergés en France et certifiés HDS (Hébergeurs de Données de Santé) ;

Grand écran affichage dynamique – maxi lisibilité ;

Capacité max : 180kg, graduation 100g ;

Jusqu’à 8 utilisateurs !

Un accompagnement personnalisé avec un coach

Un coaching minceur de 3 mois est offert pour tout achat d’un Master Coach. Ce coaching propose un réel suivi personnalisé via des rendez-vous téléphoniques avec une diététicienne dédiée. Un bilan nutritionnel complet vous sera également délivré durant ce coaching afin de poursuivre vos efforts sur le long terme. Un vrai plus, inexistant chez la concurrence.

A noter : Offre disponible seulement en France, les modalités sont disponibles dans le packaging.

Conclusion : Restez connecté à votre bien-être

Suivez votre poids, votre alimentation, votre activité, votre sommeil et votre tension sur l’application MyHealth. Suivez votre progression et atteignez vos objectifs fixés directement sur l’app ! Tout est centralisé, ce qui vous simplifie grandement la vie.

Cette application permet notamment de suivre votre progression dans le temps et par rapport à votre objectif. Tout ce qu’on demande à une balance connectée finalement.

Attention : Les piles 4 x AAA ne sont pas incluses ! Pour une connexion fonctionnelle de votre balance, il faudra impérativement choisir le Wifi 2,4 Ghz.

Galerie photo