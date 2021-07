Trois célèbres parcs d’attraction à découvrir à moins de 50km de Paris

Quand on pense à Paris et à ses attractions, on ne pense pas d’emblée à ses parcs. On lui associe plutôt des couleurs ; peut-être le gris de la pierre, qui caractérise l’emblématique Arc de Triomphe, ou quantité d’autres monuments disséminés le long des rues de Paris ? Ou peut-être le rouge, qui représente la passion et la romance, puisque Paris est connue comme la ville de l’amour ? Et pourquoi pas le vert ? Vous ne l’imaginez peut-être pas au départ, mais la couleur verte est très présente à Paris, du fait de ses parcs nombreux et ses grandes avenues avec ses nombreux arbres verts.

Paris possède de nombreuses attractions qui vont des monuments historiques aux centres commerciaux, en passant par les cafés et restaurants de renommée mondiale. La capitale possède des squares et espaces verts qui invitent à la détente. Les parcs magnifiquement conçus, répartis sur plusieurs hectares, vous rempliront de joie, et vous y passerez des heures sans jamais vous ennuyer.

Découvrez notre sélection de parcs d’attraction célèbres à Paris, qui attirent énormément de visiteurs !

Parc Astérix – Le village des Irréductibles Gaulois

Parc Astérix : La Trace du Hourra

Depuis 30 ans, le Parc Astérix, dédié à la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo, enchante ses visiteurs, petits et grands.

Situé à une quarantaine de kilomètres, en direction de Senlis, ce parc d’attraction du nord de Paris invite toute la famille à plonger dans l’univers du courageux Astérix, ennemi juré des Romains ! Le Parc Astérix et ses 6 univers vous font voyager dans le temps : la Gaule, l’Empire romain, la Grèce antique, le pays des Vikings, l’Égypte et la France du Moyen Âge au XIXe siècle. Avec pas moins de 42 attractions réparties dans le parc, il y en a pour tous les goûts !

Les amateurs de sensations fortes seront comblés par le “Bateau Pirate”, “La Galère”, les “Chaises Volantes”, “l’OzIris”, l’authentique bobsleigh “made in Gaule” “Trace du Hourra”, les vertigineuses montagnes russes de “Goudurix”, le “Cheval de Troie” et le gigantesque “Tonnerre de Zeus”.

Le Parc Astérix vous propose de nombreuses attractions à vivre en famille : du “Pégase Express” à la magie des “Chaudrons”, les trains ” SOS Numérobis”, jusqu’à l’excitante balade en bateau “Le Grand Splatch”. Petits et grands trouveront de quoi se divertir avec “Discobélix” et les nombreux autres manèges comme “l’Hydre de Lerne”, les “Petits Drakkars”, le “Carrousel de César” et bien d’autres encore.

Bon point à noter : les enfants ont aussi leurs propres attractions, avec “Aérodynamix”, “Enigmatix”, “Etamine”, “Hydrolix”, “Lavomatix”, les “Petits Chars Tamponneurs”, et les aires de jeux “Petit Chêne”, “Viking” et “Panoramix” pour se dégourdir les jambes.

Attraction vedette : Disneyland Paris

Le parc Disneyland Paris est un parc d’attraction près de Paris, basé sur la magie de l’univers développé par les studios Walt Disney. C’est l’un des parcs à thème préférés des touristes, en raison de la qualité de ses attractions, de l’attention portée aux détails, et d’une reproduction fidèle du château de la Belle au bois dormant.

C’est probablement l’un des parcs les plus prisés d’Europe, il est situé à Marne-la-Vallée. Il possède tout ce que l’on peut attendre d’un parc à thème, comme des manèges, des rencontres avec vos personnages de films et d’animation préférés, des terrains de golf, des boutiques et des restaurants.

Si vous n’êtes pas réceptif aux thèmes proposés, vous êtes en droit de vous demander quelles attractions uniques Disneyland Paris offre. Du “Labyrinthe curieux d’Alice” à “Indiana Jones et le Temple du Péril”, en passant par le “Crush’s Coaster” et le “Manoir Fantôme”, vous trouverez tout ce qu’il faut pour pimenter le plaisir.

Même si tous ne se caractérisent pas par une certaine originalité, tous sont dignes d’intérêt. Le “Big Thunder Mountain Railroad” de Paris est considéré comme l’un des meilleurs. L’attraction “Pirates des Caraïbes” est notre préférée parmi les trois versions de ce manège.

Un parc à découvrir : La Mer de Sable

Ce magnifique parc à thème familial en pleine nature rouvre ses portes. Venez vivre la ruée vers l’or, défier les cow-boys, naviguer sur la rivière sauvage, traverser le pont suspendu et faire faire à vos enfants leurs premiers tours de poney !

La Mer de Sable est un parc d’attraction situé au nord de Paris. Dans l’écrin de la forêt d’Ermenonville, entre Chantilly et Senlis, ce parc a tout pour plaire aux petits et aux grands. Depuis plusieurs années, le parc se renouvelle à chaque saison pour satisfaire petits et grands. Nouvelles attractions, nouveaux spectacles, nouveaux événements, la saison 2021 réserve bien des surprises.

Mais laissons le nouveau Directeur Général de la Mer de Sable nous en dire plus :

Sur 45 hectares, la Mer de Sable vous emmène vers d’autres horizons, pour vous faire vivre des aventures incroyables. Petits et grands explorateurs peuvent profiter de trois univers dépaysants : le désert d’Arizona, la vallée du Mississippi et le canyon du Colorado.

Le parc de la Mer de Sable fait en sorte que 60% des manèges soient ouverts aux enfants à partir de 2 ans, soit près de 20 manèges sur les trente prévus ! Vous l’avez compris, la Mer de Sable fait partie des parcs à thème à taille humaine adaptés aux enfants, comme le Jardin d’Acclimatation. Toute la famille peut y faire ses premiers pas, même quand les manèges ont été initialement prévus pour les plus grands.

Même si on est loin des parcs à thème à sensations fortes, on note la présence de quelques manèges qui seront susceptibles d’enchanter les ados. Parmi ceux-ci, “Disco Loco” vous attend dans son univers “Mexican Fiesta”. 24 aventuriers peuvent prendre place tout autour du disque, face à l’extérieur. Le disque tourne sur un rail en forme de U, en tournant sur lui-même. Et pour les amateurs, cette année, le parc a inauguré les montagnes russes Silver Mountain.

Bon point à noter : les grands spectacles de La Mer de Sable. Plusieurs fois par jour, venez profiter des trois spectacles de 20 minutes mettant en scène des cascades et des chevaux dans de petits spectacles, dont l’attaque du train ou le tournoi des 3 nations.