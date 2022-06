Test Kindle paperwhite: un poids plume, une référence et un éclairage réglable

La Kindle paperwhite est la nouvelle liseuse fabriquée par Amazon. Si la marque Kindle s’est très vite imposée en référence sur le marché des liseuses, la concurrence des tablettes et des smartphones peut secouer la domination d’un produit phare dans l’écosystème Amazon. Est-ce que cette liseuse est toujours une référence? D’autant plus que nous avons l’habitude des tablettes qui cumulent plusieurs fonctions. Nous vous répondons dans ce test.

Cette liseuse existe depuis 2007, c’est la 10e génération du produit et nous constatons dès le packaging que l’idée est de présenter une référence qui remplit son rôle à un tarif accessible. Certes la fonction essentielle est la lecture, mais le fabricant s’est employé à alléger le produit, améliorer l’éclairage et changer les matériaux.

Taille de l’écran Écran 6,8″ sans reflets Stockage 8 Go Résolution 300 ppp Éclairage avant 17 LED Autonomie de la batterie de plusieurs semaines oui Éclairage chaud réglable oui Façade plane oui Résistance à l’eau IPX8 oui Couleur Noir Connectivité Wi-Fi Wi-Fi

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par Amazon.

Design

Comparaison des générations Kindle

Le dernier Kindle paperwhite est doté d’un design soft-touch et mat à l’arrière. L’appareil est léger et facile à tenir. L’écran est plus chaud et bien éclairé. L’appareil est doté d’une lumière chaude réglable et offre 24 niveaux de luminosité. Il est doté de ce que l’entreprise appelle un écran au design flush-front qui offre une expérience de lecture sur papier ultra-réaliste.

On retrouve toujours un écran E-Ink de 6,8 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce au cœur de l’appareil qui permet une lecture agréable.

L’éclairage Chaud Réglable

Contrairement à la lumière bleue émise par les ordinateurs et les tablettes, l’éclairage chaud réglable permet de moins souffrir des rayons qui sont particulièrement néfastes pour le sommeil.

De même, de nombreuses études, dont une de la Sleep Foundation, affirment que la lumière bleue régulière émise par un appareil vous empêche de vous endormir le soir. Si vous avez du mal à vous coucher après avoir lu le soir – et ce n’est pas parce que le livre est si bon – la lumière chaude pourrait vous aider à dormir mieux et plus vite.

Maintenant, passons à la partie amusante. Le réglage de la lumière chaude de votre liseuse électronique Kindle est facile à réaliser et ne vous demandera que quelques étapes. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes :

Si vous êtes sur l’écran d’accueil de votre Kindle, appuyez sur la flèche vers le bas située en haut de votre écran. Si vous êtes en train de lire un livre, appuyez sur le haut de votre écran et appuyez sur la flèche vers le bas.

Sous Chaleur, appuyez sur le bouton plus pour augmenter la lumière chaude et sur le bouton moins pour la diminuer.

Appuyez sur le dessous du menu des paramètres pour le quitter.

Capture d’écran pour gérer l’éclairage sur Votre Kindle?

L’écran

Le plus grand changement est l’écran. Le produit est désormais équipé d’un écran de 6,8 pouces. Vous pouvez considérer que ça n’ajoute pas grand-chose par rapport aux 6 pouces des générations précédentes, mais une fois que vous voyez les deux appareils côte à côte, vous réalisez que cela ajoute plus de surface d’écran que vous ne le pensez.

J’ai mesuré les tailles d’écran réelles – pas les appareils eux-mêmes – et j’ai enregistré que l’écran du précédent paperwhite mesure environ 4,75 pouces de haut sur 3,55 pouces de large, tandis que l’écran du nouveau Kindle paperwhite mesure environ 5,5 pouces de haut sur 4,1 pouces de large. En utilisant une taille de police moyenne, vous obtenez trois ou quatre lignes de texte supplémentaires par page et quelques mots de plus par ligne. Ce n’est pas négligeable.

Bien que l’écran soit plus grand, le nouveau paperwhite n’est que légèrement plus grand et ne pèse que 23 grammes de plus que le précédent paperwhite (205g contre 182g). Le modèle que nous avons essayé présente également une lunette plus petite de 10,2 mm. Ce serait bien qu’il soit légèrement plus fin et qu’il n’ait presque pas de lunette, mais il semble qu’il se rapproche de la taille idéale. Il reste suffisamment petit et léger pour tenir dans une poche de veste avec un écran plus grand.

Le stockage sur le Kindle

Les livres

Un seul gigaoctet, ou Go, équivaut à un million de kilo-octets, ou Ko. En bref, il y a beaucoup d’espace pour des milliers, voire des dizaines de milliers, de livres. Il est évident que vous ne téléchargerez pas le même titre 20 000 fois, mais vous pourriez le faire avec les 8go de notre version d’essai. Soyez donc conscient que vous pouvez transporter toute votre bibliothèque.

Cependant, il y a un élément non négligeable à prendre en compte. Si vous avez regardé combien d’ebooks peuvent tenir sur un certain espace de stockage d’une liseuse de livres numériques et que vous vous grattez la tête en pensant « les calculs ne sont pas justes », vous avez raison.

Le système Kindle lui-même occupe environ 2 Go, ce qui signifie que si vous achetez une liseuse de 8 Go, vous disposez en réalité d’environ 6 Go d’espace utilisable, et si vous choisissez le modèle de 32 Go, vous disposez d’environ 30 Go d’espace. C’est un paramètre à prendre en compte pour choisir votre espace de stockage.

Les bandes-dessinées

Avec leurs pages détaillées et leurs images, les bandes dessinées prennent beaucoup plus de place que les romans, même sans la couleur. Mais ce n’est pas le seul type de fichier auquel vous pouvez accéder sur Kindle, puisque vous pouvez également télécharger et écouter des livres audio.

Ni Amazon ni Audible, la société de livres audio d’Amazon, ne révèlent les chiffres relatifs à la quantité de stockage que prend un livre audio, mais c’est beaucoup plus que votre livre ou roman graphique moyen. Vous ne pourrez en télécharger qu’une poignée sur un Kindle de 8 Go, et seulement quelques autres sur le plus gros appareil.

Cependant pour l’usage de livre audio, votre téléphone semble recommandé car il disposera très probablement d’un espace de stockage supérieur.

Quelle version choisir?

Cependant, si vous utilisez votre Kindle pour d’autres choses, comme des bandes dessinées ou des livres audio, cela vaut probablement la peine de craquer pour le modèle de 32 Go – cela vous permettra d’avoir suffisamment d’espace pour télécharger des volumes entiers de bandes dessinées ou des séries de livres audio.

Certaines personnes choisissent également de télécharger des documents de travail sur le Kindle et de les conserver installés, et si c’est votre cas, 32 Go seront peut-être préférables – cela vous permet de ne pas avoir à supprimer constamment des documents si vous approchez de la limite de stockage.

L’intérêt du Wifi

Pour notre test, nous avions le modèle WiFi uniquement. Très honnêtement, j’utilise régulièrement la fonctionnalité de partage de connexion depuis mon téléphone portable. Le Kindle n’est pas d’une rapidité fulgurante et est quelque peu limité, mais il est utile pour vérifier le courrier électronique, obtenir des mises à jour de l’actualité, télécharger des ebooks gratuits de Feedbooks, Projet Gutenberg, Baen, etc. et le mode article est une fonctionnalité intéressante.

Comme prévu, la qualité la plus frappante du Kindle paperwhite est le nouvel écran avec éclairage chaud réglable. Le texte est exceptionnellement sombre et défini.

La deuxième qualité la plus remarquable du Kindle WiFi est sa légèreté. Il pèse 182g soit autant qu’une peluche d’enfant.

La gestion des livres au format Kindle

Vous l’aurez compris, tous les ouvrages que vous lirez sur votre liseuse seront numériques dans un format heureusement commun à toutes les principales liseuses. Cependant, il y a une procédure à suivre pour ne pas avoir de déception. Et nous pensons qu’il est essentiel de vous préparer à cette mécanique de transfert pour différents cas:

Si vous l’habitude d’acheter des E-books

Si vous achetez des livres au format Kindle sur Amazon

Si vous avez des livres au format epub ou mobi

Tuto du logiciel de conversion Calibre

Le logiciel de référence pour réaliser les tâches de conversion s’appelle Calibre. Dans cette vidéo, la Youtubeuse présente précisément le processus pour convertir et également le processus pour transférer des achats dans les univers Amazon. La clé de voûte étant sans surprise, votre compte Amazon. Bon visionnage!

Prix et disponibilité

Cette édition du Kindle paperwhite a été lancée en septembre 2021, et elle a été mise en vente peu après.

Cette version standard du paperwhite est disponible directement auprès d’Amazon et de divers autres détaillants. Son prix de lancement était de 139,99€ avec publicités et 149,99€ sans publicités

C’est le prix d’un modèle de 8 Go, qui devrait permettre de stocker des centaines d’ebooks et quelques livres audio.

Notre avis

Achetez un Kindle paperwhite si

Prix: 139,99 € à commander directement sur Amazon

Vous recherchez un écran adapté pour une lecture avant de dormir.

Vous aimez la lecture et que la lumière bleue vous fait beaucoup d’effet.

Vous aimez avoir un produit pour une seule fonction.

Vous ne souhaitez pas vous soucier de la batterie de votre moyen pour lire.

Ne l’achetez pas si