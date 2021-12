TOP 3 des accessoires Tesla à offrir pour Noël !

Vous avez attendu Noël toute l’année et vous voulez maintenant faire plaisir à vos proches ? Foncez acheter ces 10 produits sélectionnés exprès pour vous…

Bonnes fêtes !

Tesla Model 3/Y : le kit de rangement le plus adapté sur le marché !

De la marque Pacewalker, ce compartiment obtient la sévère note de 3 sur 5. Avec deux évaluations seulement, ce n’est pas très probant… Notation injuste selon moi car au juste prix de 9,99€ (économisez 5€ avec la promo de 33% pour le Black Friday), ce très utile compartiment est presque donné.

Le design s’adapte au client car il a été conçu spécialement pour les Tesla Model 3/Y. Il s’adapte aux différentes formes d’ouverture et saura donc tenir l’usage que vous lui donnerez ! Aucune installation n’est nécessaire : il suffit de l’insérer dans le porte-gobelet et d’y placer divers objets. Il peut contenir des objets tels les gobelets ou gourdes, mais également les téléphones mobiles pour les maintenir droits, ce qui les rend faciles à placer et à transporter.

Pourquoi vous avez besoin d’un porte-gobelet ? Le porte-gobelet du Tesla Model 3/Y est trop large et ne comprend pas de place pour les verres à eau et les téléphones portables. Saisissez donc l’opportunité d’investir dans un accessoire en plastique durable, dont la qualité vous permettra de continuer à respecter l’environnement grâce à votre démarche électrique.

Ajoutez des rangements au coffre de votre Tesla Model 3 grâce à des pièces de séparation !

Facile à nettoyer, cette pièce réhausse la hauteur du coffre en permettant d’y ranger davantage de choses, comme une bouteille d’eau qui ferait du bruit en roulant par exemple ! Conforme à la description, de bonne qualité, ce déflecteur de coffre pour Tesla modèle 3, un accessoire conçu cette année pour les “rangeurs de l’extrême” dont je fais partie permet de créer différentes zones dans le coffre.

4.6/5, 21 avis, 181 commandes, au prix de 7,90€ au lieu de 14,64€ (46% de réduction) : ces chiffres ne peuvent que vous séduire ! On valide 1 000 fois l’aspect pratique de ce produit.

Astuce toute simple : utilisez un garde-boue pour protéger vos roues et votre carrosserie !

Ce garde-boue est extrêmement adapté non seulement pour les routes un peu boueuses, mais également pour les routes enneigées. Vendu 49,99$ USD, il est en promotion grâce au Black Friday. Et pour un équipement de ce type, c’est le moment d’investir ! En effet, cela vous évite non seulement d’abîmer vos roues et votre carrosserie mais aussi de laisser votre voiture plus propre : des économies en perspective !

Cet accessoire est tout simplement indispensable si vous vivez dans une région avec des hivers humides et froids ou si vous conduisez sur des routes non asphaltées ou de terre. Les quatre roues sont protégées par un ajustement précis. Ainsi, la partie inférieure de votre Tesla Model 3 ne subit pas la saleté, les débris, les roches, la neige, la glace et d’autres matériaux, sans protection de votre part !

Fabriqué à partir de plastique ABS, la qualité est importante et l’ajustement particulièrement idéal. En effet, les clips sont faits de sorte à tenir dans les trous existants : aucun perçage n’est nécessaire et ça, on aime ! C’est facile à installer, esthétique et efficace.