Top 5 des Gadgets pour Dormir dans sa Tesla — Guide Vanlife Amazon

ParMarina Auvaze
Sommaire

💡 Cet article contient des liens affiliés Amazon. En achetant via ces liens, vous soutenez Tesla Mag sans frais supplémentaires.

Dormir dans sa Tesla, c’est une tendance qui explose. Le mode Camping maintient la température toute la nuit, la batterie consomme à peine 1 à 2% par heure, la banquette du Model Y forme un lit presque plat. Résultat : des milliers de propriétaires transforment leur Tesla en micro-van pour les week-ends. Mais sans les bons équipements, c’est vite inconfortable. Voici les 5 produits qui changent tout.

Matelas Gonflable Sur Mesure Tesla Model Y — Tescamp / Fortem

LE produit incontournable : sans ce matelas, dormir dans la Tesla est un supplice.

La surface de couchage du Model Y rabattu n’est pas plate — il y a une légère dénivellation entre les sièges et le coffre. Un matelas gonflable classique ne comble pas ces creux et vous fait rouler la nuit. Les matelas sur mesure Tesla sont profilés pour s’adapter exactement à la forme du plancher Model Y : pas de creux, pas de bords qui remontent, surface parfaitement plane de 190 × 130 cm. Compatible avec le sous-coffre ouvert pour plus de longueur.

CaractéristiqueValeur
Dimensions gonflé190 × 130 × 12 cm
MatièrePVC inodore double épaisseur
GonflagePompe électrique 12V incluse
ProfilAdapté aux creux Model Y
RangementSac de rangement inclus
CompatibleModel Y (toutes versions)

4,7/5 — +2 800 avis Amazon

Lire également :  Bon Plan : Le Smartphone HONOR 400 Lite 5G – Un Concentré de Technologie à Moins de 200 € !

💰 Prix indicatif : ~89 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

Rideaux Occultants Intérieurs Tesla — Intimité et Obscurité Totale

Pour dormir dans le noir complet, en ville ou en nature, sans que ça se voie.

Dormir dans sa Tesla en ville ou dans un parking nécessite une occultation discrète. Ces rideaux intérieurs à ventouses sont conçus pour l’intérieur des vitres (pas l’extérieur), ce qui les rend invisibles depuis l’extérieur — contrairement aux protections solaires externes qui signalent immédiatement qu’il y a quelqu’un à l’intérieur. Tissu occultant 99%, montage en 3 minutes.

CaractéristiqueValeur
Occultation99% (noir total)
FixationVentouses intérieures
DiscrétionInvisibles de l’extérieur
Jeu6 vitres (latérales + hayon + pare-brise)
MatièrePolyester occultant + cadre rigide
CompatibleModel Y (kit dédié)

4,5/5 — +1 600 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~79 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

Oreiller de Camping Compressible Sea to Summit — Confort Premium en 300g

Le petit luxe qui fait la différence entre une nuit terrible et une nuit reposante.

Amener un oreiller de maison dans la Tesla, c’est encombrant. Les oreillers gonflables bon marché font du bruit et se dégonflent. L’oreiller compressible Sea to Summit en duvet synthétique offre un confort proche du domicile une fois sorti de son sac de compression (taille pomme), et y retourne en 10 secondes. Référence préférée des campers Tesla sur le forum TeslaMag.

CaractéristiqueValeur
Dimensions déployé56 × 36 cm
Taille compresséPomme (Ø 15 cm)
Poids295 g
GarnissageDuvet synthétique 50D
TaieDétachable, lavable
TempératuresConfort jusqu’à -5°C

4,6/5 — +4 200 avis Amazon

Lire également :  Comment Choisir la Meilleure Dashcam pour Votre Véhicule Électrique ?

💰 Prix indicatif : ~44,99 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

Lampe LED Aimantée Rechargeable — Éclairage Intérieur Camping Tesla

L’éclairage de l’habitacle Tesla n’est pas adapté au camping : cette lampe change tout.

Le plafonnier Tesla est trop intense pour une ambiance nocturne. Cette lampe LED magnétique rechargeable via USB-C se fixe n’importe où dans l’habitacle (le cadre de toit en métal est magnétique sur plusieurs modèles), offre une lumière chaude réglable et une autonomie de 80 heures en mode veille. Parfaite pour lire, manger ou simplement créer une ambiance cosy.

CaractéristiqueValeur
Puissance5W LED
Températures de couleurBlanc chaud / neutre / froid
FixationAimant + clip universel
RechargeUSB-C
Autonomie80h (mode dim) / 8h (pleine puissance)
Poids120 g

4,5/5 — +7 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~19,99 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

Sac de Couchage Léger 0°C Trespass — Pour les Nuits Fraîches en Mode Camping

Le mode Camping Tesla consomme de la batterie : ce sac de couchage réduit le chauffage et l’autonomie consommée.

Le mode Camping Tesla maintient la température grâce à la climatisation, mais chaque degré coûte de l’autonomie. Avec un sac de couchage 0°C, vous pouvez abaisser la consigne du mode camping à 14-15°C au lieu de 20°C, et économiser ainsi 30 à 40% de l’autonomie nocturne. Ce sac de couchage 3 saisons léger (780g) se range dans une housse compacte qui tient dans le sous-coffre Tesla.

CaractéristiqueValeur
Confort+5°C
Limite0°C
Poids780 g
GarnissageDuvet synthétique creux
Taille rangé20 × 33 cm
Longueur220 cm (coupe universelle)

4,4/5 — +3 100 avis Amazon

Lire également :  Guide des Meilleures Trottinettes Électriques pour Adulte

💰 Prix indicatif : ~39,99 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

Le Setup Complet Tesla Camping pour ~273 €

ProduitPrix
Matelas gonflable sur mesure~89 €
Rideaux occultants~79 €
Oreiller Sea to Summit~45 €
Lampe LED magnétique~20 €
Sac de couchage 0°C~40 €
Total~273 €

Pour moins de 300 €, vous transformez votre Tesla en chambre d’hôtel mobile. Comparez ça au prix d’une nuit en hôtel sur autoroute… Le ROI est immédiat dès le 3ème week-end camping.

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté.

Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Marina Auvaze

Marina Auvaze est une journaliste accomplie chez Tesla Mag, spécialisée dans l'actualité de SpaceX et des énergies renouvelables. Animée par une passion pour l'exploration spatiale et les technologies durables, Marina apporte une perspective innovante et bien informée sur les initiatives et les progrès de ces secteurs.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *