Top 5 des Gadgets pour Dormir dans sa Tesla — Guide Vanlife Amazon

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Dormir dans sa Tesla, c’est une tendance qui explose. Le mode Camping maintient la température toute la nuit, la batterie consomme à peine 1 à 2% par heure, la banquette du Model Y forme un lit presque plat. Résultat : des milliers de propriétaires transforment leur Tesla en micro-van pour les week-ends. Mais sans les bons équipements, c’est vite inconfortable. Voici les 5 produits qui changent tout.

Matelas Gonflable Sur Mesure Tesla Model Y — Tescamp / Fortem

LE produit incontournable : sans ce matelas, dormir dans la Tesla est un supplice.

La surface de couchage du Model Y rabattu n’est pas plate — il y a une légère dénivellation entre les sièges et le coffre. Un matelas gonflable classique ne comble pas ces creux et vous fait rouler la nuit. Les matelas sur mesure Tesla sont profilés pour s’adapter exactement à la forme du plancher Model Y : pas de creux, pas de bords qui remontent, surface parfaitement plane de 190 × 130 cm. Compatible avec le sous-coffre ouvert pour plus de longueur.

Caractéristique Valeur Dimensions gonflé 190 × 130 × 12 cm Matière PVC inodore double épaisseur Gonflage Pompe électrique 12V incluse Profil Adapté aux creux Model Y Rangement Sac de rangement inclus Compatible Model Y (toutes versions)

⭐ 4,7/5 — +2 800 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~89 €

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Rideaux Occultants Intérieurs Tesla — Intimité et Obscurité Totale

Pour dormir dans le noir complet, en ville ou en nature, sans que ça se voie.

Dormir dans sa Tesla en ville ou dans un parking nécessite une occultation discrète. Ces rideaux intérieurs à ventouses sont conçus pour l’intérieur des vitres (pas l’extérieur), ce qui les rend invisibles depuis l’extérieur — contrairement aux protections solaires externes qui signalent immédiatement qu’il y a quelqu’un à l’intérieur. Tissu occultant 99%, montage en 3 minutes.

Caractéristique Valeur Occultation 99% (noir total) Fixation Ventouses intérieures Discrétion Invisibles de l’extérieur Jeu 6 vitres (latérales + hayon + pare-brise) Matière Polyester occultant + cadre rigide Compatible Model Y (kit dédié)

⭐ 4,5/5 — +1 600 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~79 €

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Oreiller de Camping Compressible Sea to Summit — Confort Premium en 300g

Le petit luxe qui fait la différence entre une nuit terrible et une nuit reposante.

Amener un oreiller de maison dans la Tesla, c’est encombrant. Les oreillers gonflables bon marché font du bruit et se dégonflent. L’oreiller compressible Sea to Summit en duvet synthétique offre un confort proche du domicile une fois sorti de son sac de compression (taille pomme), et y retourne en 10 secondes. Référence préférée des campers Tesla sur le forum TeslaMag.

Caractéristique Valeur Dimensions déployé 56 × 36 cm Taille compressé Pomme (Ø 15 cm) Poids 295 g Garnissage Duvet synthétique 50D Taie Détachable, lavable Températures Confort jusqu’à -5°C

⭐ 4,6/5 — +4 200 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~44,99 €

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Lampe LED Aimantée Rechargeable — Éclairage Intérieur Camping Tesla

L’éclairage de l’habitacle Tesla n’est pas adapté au camping : cette lampe change tout.

Le plafonnier Tesla est trop intense pour une ambiance nocturne. Cette lampe LED magnétique rechargeable via USB-C se fixe n’importe où dans l’habitacle (le cadre de toit en métal est magnétique sur plusieurs modèles), offre une lumière chaude réglable et une autonomie de 80 heures en mode veille. Parfaite pour lire, manger ou simplement créer une ambiance cosy.

Caractéristique Valeur Puissance 5W LED Températures de couleur Blanc chaud / neutre / froid Fixation Aimant + clip universel Recharge USB-C Autonomie 80h (mode dim) / 8h (pleine puissance) Poids 120 g

⭐ 4,5/5 — +7 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~19,99 €

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Sac de Couchage Léger 0°C Trespass — Pour les Nuits Fraîches en Mode Camping

Le mode Camping Tesla consomme de la batterie : ce sac de couchage réduit le chauffage et l’autonomie consommée.

Le mode Camping Tesla maintient la température grâce à la climatisation, mais chaque degré coûte de l’autonomie. Avec un sac de couchage 0°C, vous pouvez abaisser la consigne du mode camping à 14-15°C au lieu de 20°C, et économiser ainsi 30 à 40% de l’autonomie nocturne. Ce sac de couchage 3 saisons léger (780g) se range dans une housse compacte qui tient dans le sous-coffre Tesla.

Caractéristique Valeur Confort +5°C Limite 0°C Poids 780 g Garnissage Duvet synthétique creux Taille rangé 20 × 33 cm Longueur 220 cm (coupe universelle)

⭐ 4,4/5 — +3 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~39,99 €

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Le Setup Complet Tesla Camping pour ~273 €

Produit Prix Matelas gonflable sur mesure ~89 € Rideaux occultants ~79 € Oreiller Sea to Summit ~45 € Lampe LED magnétique ~20 € Sac de couchage 0°C ~40 € Total ~273 €

Pour moins de 300 €, vous transformez votre Tesla en chambre d’hôtel mobile. Comparez ça au prix d’une nuit en hôtel sur autoroute… Le ROI est immédiat dès le 3ème week-end camping.