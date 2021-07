Comparatif des meilleurs systèmes de conduite assistée

La conduite autonome est assurément le sujet qui réunit les constructeurs, les assureurs et les législateurs. Si l’idée de conduire sans avoir les mains sur le volant peut diviser les conducteurs, le marché s’oriente vers une conduite de plus en plus assistée, et à terme, autonome. Nous en voulons pour témoins, les travaux réalisés chez les différents constructeurs.

Cadillac Super Cruise

Qu’est-ce que Cadillac Super Cruise ?

Offert sur les CT6, 2021 CT4, CT5 et Escalade 2018-2020, ainsi que sur le prochain LYRIQ 2023, le Super Cruise (en option) est la première véritable fonction d’assistance à la conduite mains libres pour les routes compatibles (2021 CT4 et CT5: disponibilité tardive début 2021).

Super Cruise utilise des technologies avancées (caméras, capteurs, positionnement en temps réel…) pour offrir la facilité et la commodité de la conduite mains libres, incluant le changement de voie à la demande, accessibles aux véhicules équipés de Super Cruise 2021. Votre trajet ne sera plus jamais le même.

Tesla Autopilot

Qu’est-ce que Tesla Autopilot ?

Depuis 2016, tous les nouveaux véhicules Tesla proposent, de série, des équipements avancés qui donnent accès aux fonctionnalités offertes par l’Autopilot. L’idée est, bien entendu, d’offrir très prochainement une conduite 100% autonome. Tesla travaille sur le sujet depuis plusieurs mois aux États-Unis, et les données collectées devraient permettre à la flotte européenne d’atteindre très rapidement le même objectif.

Les fonctionnalités avancées de sécurité et de confort de l’Autopilot ont été pensées pour vous assister sur les aspects les moins agréables de la conduite. L’Autopilot s’enrichit de nouvelles fonctions et améliore les fonctionnalités existantes pour renforcer la sécurité et les capacités de votre Tesla au fil du temps.

Autopilot permet à votre véhicule de maintenir une trajectoire, d’accélérer et de freiner automatiquement dans sa voie.

Les fonctionnalités actuelles de l’Autopilot exigent une surveillance active de la part du conducteur, et ne rendent pas le véhicule autonome. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez également consulter cet article qui relate l’expérience effectuée par un conducteur de Tesla, fin 2020, et illustré par une courte vidéo.

Hyundai SmartSense

Qu’est-ce que Hyundai SmartSense ™ ?

Les routes et les autres conducteurs peuvent être imprévisibles, et l’un des plus grands défis sur votre trajet est d’anticiper les dangers et les obstacles que vous ne voyez pas venir. C’est pourquoi Hyundai intègre une technologie de pointe comme Hyundai SmartSense ™ dans ses voitures, pour couvrir vos angles morts et intervenir, avec une assistance à la direction et une prise de conscience en cas de besoin.

Composé de capteurs, de caméras, d’alertes et d’alarmes, ainsi que d’un logiciel performant qui relie l’ensemble, Hyundai SmartSense ™ comprend des applications telles que le régulateur de vitesse intelligent, l’assistance au maintien de voie et le positionnement des autres usagers de la route, notamment avec un avertisseur d’angle mort.

Audi Pre-Sense

Qu’est-ce que Audi Pre-Sense?

Audi apporte quelque chose de très spécial : une sorte de septième sens, l’Audi Pre-Sense. Différents systèmes installés dans le véhicule permettent d’analyser les conditions de conduite et de déclencher, si nécessaire, les mesures préventives de protection pour les occupants, et même des actions destinées à réduire les conséquences d’une collision.

En fonction des options choisies, des capteurs radar équipent le véhicule, balayant les zones situées devant et derrière. Une caméra vidéo surveille également l’état du trafic vers l’avant. Située près du rétroviseur intérieur, au point le plus élevé possible dans la voiture, elle enregistre à hauteur de 25 images par seconde avec une résolution jamais atteinte à ce jour dans l’industrie automobile.

La centrale de commande de l’ESP fournit des informations supplémentaires. L’Audi Pre-Sense utilise cette pluralité de sources pour créer une image extrêmement précise des alentours, et analyser le comportement dynamique du véhicule au sein de son environnement.

Mercedes-Benz Assistant de conduite

Qu’est-ce que Mercedes-Benz Assistant de conduite?

Pack Assistance à la conduite

Empruntez la voie de la conduite autonome : des systèmes ultramodernes vous assistent efficacement quand vous modifiez la vitesse, si vous braquez et changez de file, et même (et surtout) en cas de risque de collision. Le risque d’accident diminue – les passagers et les usagers de la route sont mieux protégés. Vous atteignez votre destination détendu et en toute sécurité.

Les composants et fonctionnalités exclusifs du Pack Assistance à la conduite sont indiqués par un astérisque (*) :

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

Assistant de limitation de vitesse actif*

Redémarrage automatique étendu sur autoroute*

Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire*

Assistant directionnel actif*

Assistant d’arrêt d’urgence actif avec fonction SOS*

Freinage d’urgence assisté actif

Fonction de carrefour*

Fonction de freinage d’urgence en fin d’embouteillage*

Assistant directionnel pour les manœuvres d’évitement*

Avertisseur à la descente

Assistant d’angle mort actif*

Assistant de franchissement de ligne actif

PRE-SAFE® PLUS*

Porsche Active Safe System

Qu’est-ce que Porsche Active Safe ?

Porsche Active Safe, ou PAS, est un système avancé de sécurité du conducteur conçu pour prévenir ou réduire les effets d’une collision avant. En utilisant un puissant scanner radar orienté vers l’avant pour détecter les autres véhicules, Porsche Active Safe offre aux conducteurs une protection et une confiance accrues au volant d’une nouvelle Porsche.

Les impacts frontaux font partie des types les plus courants de collisions avec des véhicules, en particulier aux intersections et dans les ralentissements de la circulation urbaine (pare-chocs contre pare-chocs). En raison des distractions modernes, des trajets plus longs et des conditions de conduite défavorables (fatigue, météo), la fréquence des chocs frontaux a augmenté. Pour lutter contre ce problème, les ingénieurs de Porsche ont développé Porsche Active Safe, un système d’alerte du conducteur et de freinage autonome. En fonction de la vitesse du véhicule et des conditions de circulation, Porsche Active Safe peut intervenir pour aider à prévenir, ou à réduire, les effets d’une collision frontale .

Le système PAS est alimenté par un scanner radar à longue portée et un puissant processeur informatique pour analyser les conditions de conduite. En combinant ces deux éléments, Porsche Active Safe peut détecter d’autres véhicules à plus de 200 mètres. Si le système PAS détecte que le véhicule s’approche trop rapidement d’un autre, une alerte sonore et vidéo se déclenchera, avertissant immédiatement le conducteur de ralentir. Si la vitesse est plus élevée ou la distance, plus courte, le système PAS peut appliquer automatiquement une pression de freinage pour ralentir de manière préventive le véhicule, donnant au conducteur plus de temps pour réagir. Enfin, si une collision est jugée probable, le système PAS peut appliquer une pression de freinage maximale pour arrêter le véhicule le plus rapidement possible. Grâce à Porsche Active Safe, les collisions frontales peuvent être considérablement réduites, ce qui rend l’expérience de conduite beaucoup plus sûre.

Véhicules neufs Porsche avec Porsche Active Safe

Ce système n’est que l’une des nombreuses technologies de sécurité de pointe que Porsche a intégrées à ses voitures et SUV. Pour 2021, le système Porsche Active Safe est disponible en option pour les modèles Porsche 911, Porsche 718, Porsche Macan, Porsche Cayenne et Porsche Panamera équipés du régulateur de vitesse adaptatif.

BMW Assistant de conduite ConnectedDrive

Qu’est-ce que BMW ConnectedDrive?

Restez décontracté en toutes circonstances. Vous pouvez vous reposer en toute confiance sur l’assistance au conducteur BMW Personal CoPilot de BMW ConnectedDrive. Il vous aide à manœuvrer dans les embouteillages, maintient une distance de sécurité avec les autres voitures quand cela s’avère nécessaire, et réagit rapidement dans les situations de danger. Pour que vous vous sentiez, à bon droit, parfaitement en sécurité à bord de votre BMW.