Le Dog Mode Tesla est-il la fonctionnalité favorite d’Elon Musk ?

Vous êtes nombreux à avoir un animal de compagnie. Nous allons dévoiler aujourd’hui des informations inédites sur le “Dog Mode” introduit par Tesla. Nous allons également vous parler de Marvin, l’animal de compagnie d’Elon Musk qui le suit quasiment partout. Suivez le guide!

Qu’est-ce que ce “Dog Mode”, encore un truc de fanboy Tesla?

Le « Dog Mode » est une fonctionnalité introduite par Tesla qui permet de maintenir la température d’un véhicule à un niveau confortable pour les animaux de compagnie qui sont à l’intérieur pendant que le conducteur est absent.

Cela permet d’assurer la sécurité et le bien-être des animaux en les protégeant contre les températures extrêmes à l’intérieur du véhicule. Cette fonctionnalité peut être activée à partir du tableau de bord du véhicule ou à l’aide de l’application mobile Tesla.

Voici ce que donne le “Dog Mode” dans la réalité

Imaginez un monde où les chiens peuvent conduire des voitures électriques! Dans cette vidéo, un chien Doge prend le volant d’une Tesla Model 3 et se montre être un as de la navigation. Avec ses grands yeux étonnés et son museau curieux, il tape sur l’écran central avec ses pattes pour faire défiler les menus.

Pendant ce temps, le conducteur est assis à côté, totalement stupéfait de voir son chien prendre en main les commandes. Mais notre pilote poilu semble savoir exactement quoi faire, en changeant facilement les stations de radio et en trouvant la destination souhaitée sur le GPS.

Finalement, le chien semble être en train de dire: « Oh oui, je suis un vrai pilote Tesla, vous savez. » Et avec un coup de museau satisfait sur le bouton « Démarrer », il s’engage sur le drive d’un fast-food avec assurance, laissant derrière lui un conducteur ébahi et un serveur surpris.

Un dog mode qui part de l’idée d’un conducteur Tesla

Pour vous expliquer l’origine du dog mode Tesla, il nous faut revenir dans le passé.

En 2018, Elon Musk utilise déjà Twitter pour écouter les commentaires et les préoccupations des clients de Tesla. Il est connu pour surveiller activement les mentions de la marque sur les réseaux sociaux et pour répondre personnellement aux tweets des clients. Cela lui permet d’obtenir des commentaires en direct sur la performance et l’expérience utilisateur de ses produits, ainsi que de recueillir des suggestions pour l’amélioration future.

Qui est Marvin le chien qui fait la visite de Starbase à Elon Musk?

Dans cette vidéo vous pourrez voir Marvin, le chien d’Elon Musk qui lui fait la visite de starbase.

Marvin is doin' some bossy walk at Starbase…I love it… @elonmusk 😎🐾 The cutest Martian! 🤗

🎥: @StarshipGazer pic.twitter.com/y8EnDd6UFQ — Endrina Pavlić (@EPavlic) January 31, 2023

Il y a très peu de vidéos de Marvin avec Elon Musk. Il semble avec ces élément que les véhicules Tesla soient les meilleurs amis des chiens.

Sur le nom Marvin, nous pensons savoir d’où vient cette nomination sans aucune certitude.

Marvin est un chien autoritaire d’après Elon Musk

Marvin is leading the way like the real boss… 😎🐾🥰 @elonmusk pic.twitter.com/Kt0mSZmeue — Endrina Pavlić (@EPavlic) December 5, 2021

Marvin est un personnage fictif créé par Douglas Adams dans le roman « The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ». Il est souvent décrit comme un robot très pessimiste et dépressif.

Elon Musk a fait référence à Marvin dans ses tweets à plusieurs reprises, en utilisant le personnage pour représenter son propre état d’esprit ou pour faire une blague.