Enedis et Volta Trucks signent un accord historique pour faciliter la recharge des camions 100% électriques

La mobilité électrique continue d’être un sujet de préoccupation majeur pour les entreprises souhaitant réduire leur impact environnemental. Dans ce contexte, la signature de la Convention de partenariat entre Enedis et Volta Trucks est une étape importante pour la transition vers des flottes de poids lourds électriques en France.

L’importance de l’infrastructure de recharge pour la mobilité électrique

La question de l’infrastructure de recharge et de son raccordement au réseau public de distribution est cruciale pour les entreprises qui souhaitent électrifier leur flotte de poids lourds. En effet, il est essentiel d’avoir un réseau de recharge efficace et adapté aux besoins des entreprises pour garantir une transition énergétique réussie.

La Convention de partenariat entre Enedis et Volta Trucks

La signature de la Convention de partenariat entre Enedis et Volta Trucks permettra à Volta Trucks de bénéficier d’un interlocuteur unique chez Enedis pour les demandes de raccordement de ses clients à 95% du réseau de distribution électrique en France. Cette collaboration facilitera donc considérablement la transition énergétique des entreprises.

Des avantages considérables pour les clients de Volta Trucks

Ce partenariat renforcera également la solution « Truck as a service » proposée par Volta Trucks à ses clients. Cette solution vise à simplifier et faciliter la transition énergétique en offrant un service complet de location de poids lourds électriques. Grâce à ce partenariat, les clients de Volta Trucks pourront bénéficier d’une solution plus efficace et adaptée à leurs besoins.

La mise en place d’un comité de pilotage pour garantir l’efficacité de la transition énergétique

La mise en place d’un comité de pilotage permettra également de mieux anticiper les besoins de raccordement au réseau et d’évaluer l’avancement et la performance des différents projets. Cette étape est essentielle pour garantir l’efficacité et la pérennité de la transition énergétique des entreprises.

Conclusion

En résumé, la signature de la Convention de partenariat entre Enedis et Volta Trucks est une étape importante dans la transition énergétique des entreprises. Cette collaboration permettra d’accélérer l’électrification de la mobilité lourde en France en simplifiant les processus de raccordement au réseau électrique et en offrant une solution complète de location de poids lourds électriques. La mise en place d’un comité de pilotage garantira quant à elle l’efficacité et la pérennité de la transition énergétique.