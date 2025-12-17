« Un Bulldozer » : Quand le patron de Microsoft AI salue le génie provocateur d’Elon Musk

Dans le monde feutré de la tech, où les dirigeants pèsent souvent chaque mot, la franchise de Mustafa Suleyman, le nouveau CEO de Microsoft AI, détonne. Lors d’une récente interview accordée à Bloomberg, celui qui pilote l’intelligence artificielle chez le géant de Redmond a utilisé une métaphore puissante pour décrire Elon Musk : celle d’un « bulldozer ».

Une capacité « surhumaine » à tordre la réalité

Suleyman ne s’est pas contenté de saluer la réussite de Musk ; il a décrit une méthode de travail qui frise le paranormal entrepreneurial. Selon lui, le patron de Tesla et SpaceX possède une « capacité surhumaine à plier la réalité à sa volonté ».

« Il a un parcours assez incroyable », a confié Suleyman. « Et d’une manière ou d’une autre, il réussit presque toujours à accomplir ce qui semble être impossible. »

Cette analyse fait écho au célèbre « champ de distorsion de la réalité » autrefois attribué à Steve Jobs. Pour Suleyman, Musk ne se contente pas de suivre le marché : il force le futur à exister, souvent à coups de ruptures brutales et de paris technologiques que personne d’autre n’oserait prendre.

Pourquoi le terme « Bulldozer » est-il si bien choisi ?

Le choix du mot « bulldozer » par Suleyman souligne deux aspects fondamentaux du personnage de Musk :

La puissance de frappe : Qu’il s’agisse de révolutionner l’industrie spatiale avec des fusées réutilisables ou d’imposer la voiture électrique à une industrie automobile réticente, Musk avance sans se soucier des obstacles conventionnels. L’absence de compromis : Un bulldozer ne contourne pas les obstacles, il les déblaie. Cela reflète la gestion souvent radicale de ses entreprises (comme le rachat de Twitter/X) et son mépris pour le « statu quo ».

Un respect mutuel entre géants de l’IA

Ces éloges sont d’autant plus notables que Microsoft (via son partenariat avec OpenAI) et Elon Musk (avec xAI et Grok) sont aujourd’hui des concurrents directs dans la course à l’intelligence artificielle générale (AGI).

En reconnaissant le talent de Musk, Suleyman admet implicitement que la course à l’IA ne se gagnera pas seulement avec des algorithmes et des serveurs, mais aussi par la force de caractère et la capacité à prendre des risques démesurés.

Ce qu’il faut retenir :