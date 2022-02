Un nouveau point commun entre Tesla et Apple

L’année du logiciel selon Elon Mus. Il faut le croire car cette phrase lancée durant le call avec les investisseurs n’est pas anodine.

Un app store Tesla ?

D’après nos informations, Tesla travaillerait depuis 2021 à la conception de son propre App Store.

C’est une suite logique à la mise à jour V11 qui a été largement incomprise par les propriétaires. Néanmoins des milliers pour profiter de nouveaux services à bord permettraient d’y voir plus clair.

Il semblerait que le lancement soit prévu avec le Cybertruck. Une information qui offrirait une nouvelle similitude avec la marque à la pomme.

Volume de vente de Tesla vs vente d’Iphone

Tesla a livré près de 3 millions de voitures. Apple a vendu environ 10 millions d’iPhones lorsque l’App Store est apparu. Tesla peut faire payer plus cher les fonctionnalités si elle le souhaite.

Les Américains passent 18 jours ou 432 heures par an dans leur voiture. Si de nouvelles fonctionnalités sont disponibles et que les Robotaxi deviennent une réalité, ce nombre augmentera. Les gens seront prêts à faire de plus longs trajets s’ils n’ont pas à conduire et peuvent se divertir.