Un voyage révolutionnaire : Traversée autonome des États-Unis en Tesla

La technologie des véhicules autonomes vient de franchir une étape majeure avec l’accomplissement d’une traversée totalement autonome des États-Unis en Tesla. David Moss est devenu la première personne à réaliser un trajet d’un bout à l’autre du pays, reliant Los Angeles, Californie, à Myrtle Beach, Caroline du Sud, soit 4 400 km, sans aucune intervention manuelle.

Une prouesse technologique du logiciel FSD

Avec l’aide de la version 14.2 du Full Self-Driving (FSD) de Tesla, Moss a entrepris ce voyage qui s’est avéré être une démonstration éclatante des capacités avancées de conduite autonome. Ce logiciel, bien qu’encore en phase de supervision, a permis d’effectuer 2 734,2 miles (environ 4 400 km) en seulement 2 jours et 20 heures. Ce parcours exceptionnel comprenait 23 arrêts de superchargement, reflétant non seulement les capacités du véhicule mais aussi l’infrastructure nécessaire pour soutenir de tels voyages.

Aucun désengagement : Un exploit remarquable

Ce qui rend ce voyage vraiment exceptionnel, c’est qu’il a été réalisé sans aucun « désengagement », c’est-à-dire sans besoin d’intervenir manuellement dans la conduite. Bien que la supervision humaine ait été nécessaire, le fait que le véhicule n’ait jamais eu besoin d’être manuellement pris en charge témoigne de la fiabilité et de la robustesse de la technologie FSD.

Les implications pour le futur de l’automobile

Cette réussite souligne le potentiel des technologies de conduite autonome pour transformer radicalement le secteur de l’automobile. Elle ouvre la voie à de nouvelles approches en matière de transport : des trajets plus sûrs, efficaces et intelligents. Cependant, pour que des avancées telles que celles-ci deviennent la norme, il faudra encore aborder des défis réglementaires, techniques et éthiques.

Le voyage de David Moss symbolise un pas de géant pour la démocratisation des véhicules autonomes, rendant un futur où la conduite est entièrement automatisée de plus en plus plausible. Avec l’influence grandissante de technologies comme le FSD, la façon dont nous envisageons la mobilité pourrait bien être à l’aube d’une révolution totale.





Source: Original Tweet