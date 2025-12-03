Verkor et EDF : Un Partenariat Stratégique pour l’Électrification Bas Carbone

Le monde de l’industrie automobile est en pleine mutation vers une mobilité électrique durable. Dans cet esprit, Verkor, un acteur majeur dans la conception et production de batteries bas carbone pour véhicules électriques, a annoncé un partenariat novateur avec EDF. Ce nouvel accord structurel de douze ans, souligne un engagement commun pour atteindre une électrification bas carbone à grande échelle.

Une Électricité Nucléaire pour un Avenir Plus Vert

Le partenariat repose sur un contrat d’allocation de production nucléaire (CAPN), dans lequel EDF fournira à Verkor une tranche de 33 MW de la puissance de son parc nucléaire en exploitation. Ce choix stratégique permettra à Verkor de répondre à la croissance de ses besoins énergétiques tout en garantissant une électricité stable et bas carbone.

La Vision de Verkor : Prévisibilité et Efficacité

Benoit Lemaignan, Président du directoire et Fondateur de Verkor, a qualifié cet accord d’étape cruciale. En sécurisant une partie de ses besoins électriques à long terme, Verkor assure une prévisibilité de ses coûts énergétiques, fondamentale pour planifier ses investissements futurs. «Cet accord pour une électricité bas carbone marque une étape essentielle non seulement pour Verkor, mais aussi pour le développement d’une filière européenne des batteries», déclare-t-il.

Un Pas Vers l’Indépendance Énergétique Européenne

EDF, à son tour, voit ce contrat comme un élément clé de sa stratégie pour la transition énergétique. Selon Marc Benayoun, Directeur exécutif Groupe EDF, ce partenariat représente la volonté de fournir une énergie compétitive et bas carbone en Europe. «Avec Verkor, nous contribuons à construire une filière batterie européenne compétitive et souveraine», affirme-t-il, soulignant l’importance d’une transformation énergétique durable.

Réduction de l’Empreinte Carbone : Un Impératif

Le contrat ne se contente pas de fournir une électricité bas carbone. Il vise aussi à réduire l’empreinte carbone globale de la production des batteries de Verkor—a key priority for auto manufacturers committed to a greener future. Les premières livraisons, prévues pour 2028, marqueront une étape importante vers cet objectif, participant à l’essor de la mobilité électrique.

Un Modèle pour le Futur de l’Énergie

En somme, l’accord entre Verkor et EDF va bien au-delà de l’approvisionnement énergétique. Il s’inscrit dans une dynamique de transformation de l’industrie européenne des batteries. En adoptant une approche holistique de collaboration, ce partenariat pourrait bien devenir un modèle pour d’autres secteurs cherchant à s’engager dans la durabilité et l’indépendance énergétique.

À travers ce contrat structurant et ambitieux, Verkor et EDF s’engagent à bâtir une planète plus verte et à inscrire durablement leurs actions dans une économie européenne qui se tourne vers l’avenir.