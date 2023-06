Verso Energy et Equans France forment une alliance pour dynamiser l’hydrogène dans la mobilité lourde

L’accord historique scellé lors des Journées Hydrogène dans les Territoires

Ce mercredi 14 juin, la 10ème édition des Journées Hydrogène dans les Territoires qui se tient à Pau a été le théâtre d’une annonce importante : Verso Energy et Equans France, à travers sa Business Unit Hydrogène, ont signé un accord de partenariat. Cet accord a pour objectif le développement de projets d’infrastructure d’hydrogène pour la mobilité lourde, ancrant ainsi un engagement fort vers un avenir énergétique plus vert.

Cette collaboration est la suite naturelle de l’association initiée précédemment entre ces deux entreprises pour les projets Alp’Hyne et H2BYCOL, lauréats de l’appel à projets européen Connecting Europe Facility en mars dernier. Avec leurs expériences et expertises combinées, Verso Energy et Equans France visent maintenant à soutenir une dizaine de projets mis en commun dans le cadre de ce partenariat.

Du succès initial aux nouveaux horizons: Alp’Hyne et H2BYCOL

Suite à leur récente victoire à l’appel à projets européen Connecting Europe Facility (CEF) pour le déploiement d’unités de production et de distribution d’hydrogène, Verso Energy et Equans France ont signé un accord pour reproduire le succès de leur collaboration dans les projets Alp’Hyne et H2BYCOL.

Ces projets, réunis sous le nom d’ArcHypel, visent à établir trois stations de production et de distribution d’hydrogène renouvelable et décarboné le long des corridors du réseau de transport européen RTE-T. Grâce à cette initiative, les activités industrielles haut-savoyardes et la flotte de deux acteurs majeurs de la construction en Île-de-France, Bouygues Construction et Colas, seront progressivement décarbonées.

Complémentarité et ambition : l’essence du partenariat

L’accord entre Verso Energy et Equans France a été conclu à l’occasion de la 10ème édition des Journées Hydrogène dans les territoires à Pau. Ce partenariat non exclusif a pour but de mettre en lumière la complémentarité des deux entreprises pour déployer des infrastructures de production et de distribution d’hydrogène sur le territoire français.

Verso Energy se spécialise dans l’origination, le développement et l’opération d’infrastructures énergétiques, tandis que la Business Unit Hydrogène d’Equans France agit comme le partenaire EPC (Engineering Procurement and Construction) de Verso Energy, chargé de la conception, de la construction et de la maintenance des centrales de production et des stations de distribution d’hydrogène.

Projections futures : vers une mobilité lourde décarbonée à l’échelle nationale

Les futurs projets issus de ce partenariat s’ajouteront à ceux déjà conjointement réalisés par les deux entités, dont le projet ArcHypel, dans le but de constituer un réseau d’infrastructures visant à décarboner en priorité la mobilité lourde à l’échelle du territoire français.

Antoine Huard, Directeur Général de Verso Energy, souligne l’importance de cette collaboration : « La signature de ce partenariat renforce la collaboration fructueuse entre Verso Energy et Bouygues Energies & Services et offre à nos deux entreprises la possibilité de se projeter dans une collaboration de long terme. »

Caroline Mazzoleni, Directrice des activités de la BU H2 d’Equans France, met en avant la force de cette complémentarité : « Le succès du projet ArcHypel a permis de confirmer la forte complémentarité de nos deux entités et une volonté commune de développer la filière Hydrogène en France. »

Avec ce partenariat, Verso Energy et Equans France se placent en acteurs majeurs de la transition énergétique en France, marquant une étape décisive dans la décarbonation de la mobilité lourde sur le territoire français. Une initiative pleine de promesses qui témoigne de l’engagement des entreprises dans le virage vers une économie plus verte.