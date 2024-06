Paul de Preville est le cofondateur d’Ensol, une entreprise novatrice dédiée à la transition énergétique. Ensol se distingue par son approche intégrée, offrant des solutions complètes pour l’installation et la gestion de panneaux solaires, de batteries, et bientôt de pompes à chaleur, visant à maximiser les économies d’énergie de ses clients.

Une offre complète pour une gestion énergétique optimale

Q : Pouvez-vous nous expliquer les principaux services que vous offrez ?

Nous nous concentrons sur deux axes principaux. Premièrement, nous installons des équipements écologiques tels que des panneaux solaires, des batteries, des bornes de recharge et bientôt des pompes à chaleur, en électrifiant les foyers. Deuxièmement, nous proposons une application de pilotage qui permet de suivre et d’optimiser la consommation d’énergie de chaque client. Notre objectif est de créer un écosystème énergétique cohérent et durable, avec une énergie décarbonée et gratuite en journée.

Q : Comment optimisez-vous l’utilisation du surplus d’électricité ?

Il est crucial de gérer intelligemment le surplus d’électricité pour maximiser les économies. Par exemple, si nous avons un surplus, nous le redirigeons vers des équipements comme les bornes de recharge pour voitures électriques ou les ballons d’eau chaude. Nous adaptons la charge en fonction des prévisions météorologiques et des besoins énergétiques, ce qui permet de ne pas tirer sur le réseau et de profiter d’une énergie gratuite.

Simplifier l’accès à l’énergie solaire en France

Q : Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans le solaire ?

Nous sommes convaincus que la France doit passer à une révolution solaire pour décarboner son énergie et économiser sur les coûts pour les clients. Cependant, le principal obstacle en France est la complexité du processus d’installation solaire, qui attire de nombreux arnaqueurs. Nous voulons offrir une solution de gestion complète des équipements énergétiques d’un foyer, simplifiant ainsi le parcours vers l’énergie solaire avec des prix transparents et une technologie avancée.

Q : Comment vous positionnez-vous par rapport aux acteurs historiques du marché ?

Contrairement à de nombreux installateurs traditionnels, nous ne nous contentons pas d’installer des panneaux solaires. Nous intégrons des batteries, des bornes de recharge et bientôt des pompes à chaleur dans un écosystème unique. De plus, nous visons à créer une centrale électrique virtuelle avec nos clients, permettant une gestion collective et optimisée de l’énergie.

Une croissance rapide et des conseils pour les clients

Q : Comment avez-vous atteint un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en quelques mois ?

Notre succès repose sur une combinaison du meilleur de l’artisanat et de la technologie. Nous avons des processus rapides et efficients, et nous nous concentrons sur une approche ultra locale, maison par maison, village par village. Nous nous démarquons également par nos prix compétitifs et notre suivi à vie via une application de pilotage.

Q : Quels conseils donneriez-vous à un client souhaitant s’équiper en panneaux solaires ?

Voici cinq conseils essentiels :

Demandez une décennale et un RGE à l’installateur. Méfiez-vous des propositions de TVA récupérable et des crédits. Comparez les prix sur le site du gouvernement photovoltaïque.info. Demandez des références. Faites une simulation précise pour évaluer les économies possibles.

Q : Comment éduquez-vous les clients sur les avantages du solaire ?

Nous avons deux types de clients : ceux qui sont déjà convaincus et recherchent un devis compétitif, et ceux qui sont au début de leur recherche. Pour ces derniers, nous avons un important travail d’éducation à faire, en dissipant les mythes et les fausses informations. Nous les aidons à comprendre la valeur du solaire et les bénéfices à long terme.

Partie 4 : Des services internes et des ambitions à long terme

Q : Vos installateurs sont-ils internalisés ou externalisés ?

Nous avons nos propres équipes internes pour les installations, ainsi que nos entrepôts et un showroom. Parfois, pour aller plus vite, nous collaborons avec des partenaires régionaux de confiance, notamment pour les visites techniques.

Q : Quels sont vos projets futurs pour l’entreprise ?

Nous voulons créer une centrale électrique virtuelle avec nos clients, permettant de valoriser l’électricité produite de manière collective. Nous explorons également des solutions pour devenir fournisseur d’énergie et maximiser les bénéfices pour nos clients. C’est une vision à long terme, mais nous sommes convaincus qu’elle est réalisable avec une base de clients suffisante.

Q : Pouvez-vous nous donner quelques détails sur la croissance de votre entreprise ?

Nous avons créé l’entreprise légalement le 25 juillet 2023, levé 3 millions d’euros en octobre, et réalisé notre première installation en décembre. Aujourd’hui, nous sommes 33 employés basés entre Paris et en région PACA, avec des bureaux d’études techniques, des ingénieurs et des développeurs à Paris, et des installateurs et chargés de projet en région.