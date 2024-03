Nous vous annoncions la dernière MAJ des Tesla Model 3 et Tesla Model Y il y a quelques jours. Nous vous proposons de regarder une vidéo qui décortique les dernières nouveautés et ce que vous pouvez faire de plus concrètement avec votre Tesla.

Quelles sont les temps fort de cette vidéo pour comprendre la dernière mise à jour Tesla

Fonctionnalités de la mise à jour 2024.8.4 : La mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont la plus attendue est l’activation des feux matriciels. Parmi les nouveautés, on trouve la possibilité de régler une limite de charge spécifique pour la prochaine charge (utile pour les longs trajets), l’intégration des alertes de danger comme les accidents et les zones de travaux sur le GPS (nécessitant une connexion premium), et des mises à jour visuelles pour une meilleure lisibilité des indicateurs tels que le clignotant. De plus, des modifications sont apportées au menu Wi-Fi et à l’interface Bluetooth pour améliorer l’ergonomie. Incident avec une Peugeot e-208 sur un Supercharger Tesla : L’auteur aide une utilisatrice de Peugeot e-208 qui ne parvenait pas à débrancher son véhicule du Supercharger. Ce segment illustre non seulement la convivialité et l’entraide entre les utilisateurs de véhicules électriques mais soulève également des questions sur l’interopérabilité et l’accessibilité des infrastructures de charge pour différents modèles de voitures. Améliorations visuelles et fonctionnelles : En plus des fonctionnalités majeures, la mise à jour apporte des ajustements visuels et pratiques, comme un changement dans l’affichage du clignotant pour une meilleure visibilité et une réorganisation des menus Wi-Fi et Bluetooth pour une navigation plus intuitive.

L’avis de la rédaction sur cette vidéo

La section dédiée à l’aide apportée à l’utilisateur de la Peugeot e-208 (autour de 4:00 minutes) est particulièrement intéressante et utile. Elle met en lumière non seulement la générosité et l’esprit de communauté parmi les utilisateurs de véhicules électriques mais aussi les défis pratiques rencontrés par les nouveaux utilisateurs de l’infrastructure de charge électrique. Cette partie souligne l’importance de l’accessibilité et de la convivialité des systèmes de charge pour encourager l’adoption des véhicules électriques et améliorer l’expérience utilisateur.