VIDEO – TOP 10 des jeux à jouer au volant de votre Tesla

Le Cybertruck de Tesla fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et pour cause, la production du Cybertruck s’intensifie et des milliers de photos sortent chaque jour pour notre plus grand plaisir. Nous avons fait une sélection et voici la photo retenue aujourd’hui. Design Futuriste et Robustesse L’image capturée dévoile le Cybertruck en finition noir mat, une vision…