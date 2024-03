Tesla Magazine s’intéresse aujourd’hui aux raisons qui motivent pour acheter une Tesla Model S, la voiture électrique de la firme Tesla Motors, plébiscitée par l’ensemble de la presse spécialisée.

Nous avons choisi de vous présenter la méthode de vente de Tesla Motors qui fait tant débat outre Atlantique, vous présenter une série d’articles qui pourront vous permettre d’y voir plus clair et enfin l’interview d’un futur acquéreur d’une Tesla Model S en France.

Pourquoi Tesla ?

L’automobile a bouleversé la façon de nous déplacer depuis les années 1900, cette automobile telle qu’elle fut conceptualisée s’appuyer sur une Économie qui s’est densifiée, perfectionnée, limitée et enfin a dégénérée. Le prix du pétrole qui devient insupportable, une pollution qui met en danger notre planète et des méthodes de ventes harde moment orchestrée de campagne marketing vendant un mode de vie plus qu’une voiture.

Toutes ces raisons nous permettent aisément d’envisager autre chose pour l’automobile, notre dossier vise à vous permettre de comprendre l’état d’esprit des acheteurs de Tesla.

La méthode de vente Tesla

Tesla est une marque verticale maitrisant l’ensemble de sa chaîne de production, son marketing, son service après-vente et sa force de vente. Pour vendre Tesla Motors s’appuie sur un réseau de Showroom (Nous verrons la nuance entre le showroom et une concession dans un prochain article) et un site internet.

Les clients Tesla achètent directement le modèle qui leur plaît sur le site de l’entreprise, Tesla externalise ainsi l’ensemble du processus d’achat en faisant confiance aux Technologies actuelles de prédictions d’achats qui permettent de faire la même chose que les vendeurs en chair et en os (Cross-Sell et Up-Sell).

Aux États-Unis cette méthode fait débat et est même interdite dans certains États car il y a tout pour penser à de la concurrence déloyale. En effet, l’absence de concession implique une baisse des coûts (commissions) et donc une augmentation des marges forcément illégale selon la concurrence et les États qui s’appuient fortement sur l’économie de l’Automobile.

Une sélection d’articles pour aller plus loin

Les Défis de Tesla Motors

Les difficultés de Tesla au Texas pour vendre sa Model S

Les fautes de la concurrence que Tesla évite à tous prix

L’interview d’un acheteur

Nous vous proposons l’interview d’un futur client que nous appellerons Model S pour préserver son anonymat.

Tesla-Mag : Quand avez-vous décidé d’acheter la Tesla Model S?

Model S : fin décembre, quand TESLA s’est enfin décidé à annoncer les tarifs Europe, d »autant plus qu’il y avait 2000 euros sur le prix annoncé pour ceux qui reservaient avant le 31 décembre 2012

Tesla-Mag : Comment envisagez-vous le rechargement de votre future Tesla ?

Model S : Je compte recharger ma Tesla Model S chaque nuit à mon Domicile, pour aller travailler je dois rouler 150Km / jours. J’ai également l’opportunité de recharger ma voiture à mon Travail dans la journée, dans le cas où le froid ferait perdre de l’autonomie aux batteries.

Ma ville dispose de bornes AC fournissant au moins 22 kW (soit 100 km par heure de recharge), pour faire de très grandes balades.

Tesla-Mag : Quelle version avez-vous choisi?

Model S : Après avoir pesé le pour et le contre, j’ai pris la 85kw performance + twin chargeur + red multicouche + sono premium + jantes 19 » + alarme + pack tech + radars de recul. Je n’ai pas voulu prendre le risque d’être déçu par la version non performance, car je ne l’ai pas essayée, et le côté accélération de fou me plaisait trop pour risquer de ne pas le retrouver avec la version inférieure.

Tesla-Mag : Comment avez-vous achetez votre véhicule?

Model S : Internet. De toute façon, il n’est pas possible de faire autrement.

Tesla-Mag : Attendez-vous l’arrivée des Superchargeurs en Europe?

Model S : Forcément, ça serait un gros plus, maintenant, je ne sais pas où seront les points stratégiques en France. J’espère sur l’axe Metz – Marseille, ça serait déjà un bon début

Tesla-Mag : Avez-vous inclus les économies de carburant dans votre décision d’achat?

Model S : Acheter une TESLA n’est pas une décision visant à l’économie. Nous avons beau essayer d’être rationnel, c’est uniquement pour nous convaincre et notre entourage que nous ne sommes pas fou de mettre 100 000 euros dans une caisse.

Maintenant, sérieusement, moi, je peux argumenter que je fais au moins 4000 km par mois, et que comparé à ma voiture thermique, qui ne consomme que 6 litres de super au 100 km, ça va me permettre d’économiser 20 euros par jour en semaine, et le double chaque week-end. Et comme les batteries sont garanties 8 ans kilométrage illimité, je ne vais pas me priver de rouler. De plus, si j’avais pris une voiture essence performante au niveau de la TESLA, avec mes km mensuels, ça aurait été un gouffre en essence. Alors je préfère mettre cet argent dans un crédit, et la différence n’est plus si énorme comparée aux coûts d’une voiture thermique

Tesla-Mag : Quel serait ton premier réflexe en cas de panne importante?

Model S : Cela fait 3 ans que je roule en 100% électrique j’ai toujours eu de la chance avec la fiabilité, et je croise les doigts pour que ça continue ! Et puis il n’est pas exclu que je souscrive à l’extension de garantie de 8 ans lorsque TESLA Motors la proposera d’ici quelques mois aux clients venant d’être livrés….

Après, on verra bien si je la garde 8 ans ou moins, ça je ne le sais pas encore.

FAQ : Pourquoi acheter une Tesla Model S ?

Qu’est-ce qui rend la Tesla Model S unique par rapport aux autres véhicules électriques ?

La Tesla Model S se distingue par sa combinaison de performance de haut niveau, d’autonomie impressionnante et de technologies innovantes. Elle offre une des meilleures autonomies du marché, capable de parcourir jusqu’à 652 km sur une seule charge selon le modèle choisi. De plus, sa capacité d’accélération, atteignant 0 à 100 km/h en aussi peu que 2,1 secondes pour le modèle Plaid, la place au rang des voitures les plus rapides disponibles.

Quels sont les avantages environnementaux de conduire une Tesla Model S ?

Conduire une Tesla Model S réduit considérablement les émissions de CO2 par rapport aux véhicules à essence, contribuant à la lutte contre le changement climatique. Les véhicules électriques, comme la Model S, offrent une alternative plus propre, utilisant l’électricité comme source d’énergie, qui peut être produite de manière durable. De plus, Tesla s’engage à réduire l’impact environnemental de ses véhicules en améliorant constamment l’efficacité énergétique et en utilisant des matériaux recyclables.

Le réseau de Superchargeurs Tesla fournit une solution de recharge rapide et pratique pour les propriétaires de Tesla, permettant de recharger jusqu’à 80% de la batterie en environ 30 minutes. Avec plus de 25 000 Superchargeurs répartis à travers le monde, Tesla assure une couverture étendue, facilitant les longs trajets en électrique. Les propriétaires de la Model S bénéficient d’un accès facile à ce réseau, avec une localisation des stations via l’écran tactile de la voiture.

La Tesla Model S est-elle adaptée aux familles ?

Oui, la Tesla Model S est conçue pour convenir aux familles. Elle offre un espace intérieur spacieux, capable d’accueillir confortablement jusqu’à cinq adultes. De plus, avec un coffre à l’avant et un autre à l’arrière, la Model S propose un volume de stockage important, rivalisant avec celui des SUVs, idéal pour les voyages en famille et le transport de bagages.

Quelles sont les fonctionnalités technologiques phares de la Tesla Model S ?

La Tesla Model S intègre des technologies de pointe pour améliorer l’expérience de conduite et la sécurité. Parmi ces fonctionnalités, on trouve l’Autopilot, un système d’assistance à la conduite avancé, et l’accès à des mises à jour logicielles à distance, qui ajoutent régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations. L’écran tactile central de 17 pouces offre un accès intuitif à la navigation, aux médias, à la communication, et plus encore, définissant un nouveau standard en matière d’interaction avec le véhicule.

Est-il économique d’acheter une Tesla Model S ?

À long terme, posséder une Tesla Model S peut s’avérer économique en comparaison avec les véhicules à essence. Les coûts d’entretien sont généralement inférieurs, car la Model S a moins de pièces mobiles et ne nécessite pas de changements d’huile, de filtres à air, ou de courroies. De plus, le coût de l’électricité pour recharger la voiture est souvent moins cher que le carburant, surtout si vous avez accès à une source d’énergie renouvelable à domicile.

Tesla, avec ses véhicules innovants comme la Model S, joue un rôle de premier plan dans la promotion de l’acceptation des technologies et du changement sociétal en démontrant que les véhicules électriques peuvent surpasser les voitures à essence en termes de performance, de confort et de praticité. En mettant l’accent sur la durabilité, l’innovation et l’intégration des dernières technologies, Tesla inspire les consommateurs et d’autres fabricants à envisager un avenir plus vert et technologiquement avancé.