Dans un élan novateur, le département de l’Essonne s’engage résolument dans la voie de l’électrification et de la transition énergétique. Au cœur de cette stratégie ambitieuse se trouve la création d’Essonne Énergies, une société d’économie mixte (SEM) qui symbolise l’union de 15 acteurs publics et privés déterminés à accélérer la production d’énergies renouvelables sur le territoire. Cette initiative, validée le 25 mars 2024, est le fruit d’une vision partagée pour un avenir durable, reflétant l’engagement profond du département dans le plan Éco-ambition 91.

Un impératif écologique et économique

L’urgence climatique et la transition énergétique constituent l’un des défis majeurs de notre siècle. Pour l’Essonne, le constat est sans appel : une forte dépendance énergétique marquée notamment par une consommation d’énergie finale qui dépasse largement sa production. En 2019, cette dernière s’élevait à 1 570 GWh, ne couvrant ainsi que 6% des besoins du département. L’objectif est ambitieux mais nécessaire : atteindre 33% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique de la France d’ici 2030. Face à cette situation, Essonne Énergies représente une lueur d’espoir, proposant de diversifier les sources d’énergie via le solaire photovoltaïque, la géothermie, et la méthanisation, et d’ainsi réduire la dépendance aux énergies fossiles.

La mutualisation, clef de voûte de la transition

Le second pilier de cette stratégie repose sur la mutualisation des moyens et des expertises. Dans un contexte marqué par une volatilité extrême du prix de l’énergie, ayant engendré des dépenses supplémentaires de près de 15 millions d’euros en 2023, le département de l’Essonne et Essonne Énergies envisagent la production locale d’énergie comme une solution viable. L’objectif est double : maîtriser les coûts et promouvoir l’autoconsommation. Par cette approche, l’Essonne aspire à devenir un exemple de gouvernance énergétique, en articulant efficacement les politiques d’énergies à l’échelle départementale.

Une vision confrontée à des défis

Toutefois, cette ambition se heurte à plusieurs réalités. Premièrement, la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables exige des investissements conséquents, avec Essonne Énergies qui prévoit un portefeuille d’affaires d’environ 100 millions d’euros sur 10 ans. Deuxièmement, malgré les avantages indéniables de la mutualisation, la coordination entre les différents acteurs publics et privés représente un défi organisationnel et stratégique majeur.

Vers une société résiliente et durable

Néanmoins, l’optimisme prévaut. Avec une projection de création d’une puissance de 95 MWc d’ici 2030, capable de couvrir les besoins en électricité de près de 22 000 foyers, Essonne Énergies se positionne comme un acteur clé de la réduction de l’empreinte carbone du département. Ce projet d’électrification, s’il est confronté à des obstacles, incarne la volonté ferme de l’Essonne de se projeter dans une ère où l’autonomie énergétique et la durabilité sont au premier plan.

En conclusion, la stratégie d’électrification de l’Essonne, portée par Essonne Énergies, est certes ambitieuse, mais elle s’inscrit dans une nécessité absolue face à l’urgence climatique. Elle illustre l’engagement d’un territoire à repenser son modèle énergétique, en le rendant plus vert, résilient, et à l’épreuve du futur. Un défi de taille, mais un pari sur l’avenir que l’Essonne semble bien décidé à relever.