La checklist ultime pour installer une borne dans votre copropriété!

Faire valoir votre «droit à la prise» dans le parc de stationnement et installer une recharge de voiture électrique dans la copropriété sont vos principaux objectifs ? Alors, acceptez l’aide fournie par Tesla Magazine et c’est parti pour l’ultime checklist…

Prenez les informations nécessaires

Renseignez-vous ! Il existe plusieurs modes de recharge possibles dont seulement deux utilisés dans les immeubles de copropriété :

une recharge occasionnelle à partir d’une prise domestique ;

à partir d’une prise domestique ; une recharge intensive effectuée sur une prise renforcée ou une borne de recharge spécifique.

Avec une prise domestique, l’alimentation est limitée à une intensité de 8A, d’où un temps de recharge très long dépassant douze heures. Avec une prise renforcée ou une borne de recharge en revanche, l’intensité peut atteindre 15A, 30A voire 50A. Ce qui réduit le temps de recharge complète du véhicule de façon considérable, à moins d’une heure sur certains modèles !

Quelle que soit la solution choisie, chaque prise ou borne est toujours équipée d’un compteur individuel pour mesurer l’électricité consommée par l’utilisateur d’une voiture électrique ou hybride, dont le montant lui sera facturé directement. Des solutions de sécurité (clés, badges) sont par ailleurs proposées pour les prises ou bornes individuelles installées dans un immeuble collectif afin d’éviter qu’un indélicat ne « pique » l’électricité de son voisin.

Contactez les installateurs de bornes de recharge de chez vous pour obtenir plus d’informations, voire un devis ! A savoir : pour les particuliers vivant en copropriété, il existe deux choix principaux en fonction du budget disponible et du temps de charge désiré.

la prise renforcée ;

; la borne murale de type «Wallbox».

Faites valoir votre « droit à la prise »

Dans tous les logements collectifs neufs, le « droit à la prise » est aujourd’hui une réalité. Alors, faites-le appliquer ! Depuis le 1er janvier 2012, il est obligatoire pour les copropriétés nouvellement construites de doter leur parc de stationnement clos et couvert avec des bornes de recharge individuelles ou collectives.

En ce qui concerne les logements collectifs déjà construits, il est possible depuis le 1er janvier 2015 pour chaque habitant permanent de réclamer l’installation (toujours à ses frais) d’une recharge pour voiture électrique dans la copropriété si elle est dotée d’un parc de stationnement clos et couvert. Engagez la demande de travaux par courrier recommandé avec avis de réception au syndic de copropriété, ainsi qu’au propriétaire du logement si vous êtes locataire.

Contactez et faites venir un professionnel avant même le dépôt de votre demande pour évaluer les travaux requis. En effet, votre demande formelle envoyée par courrier doit inclure un descriptif détaillé des travaux à réaliser et un schéma d’installation. Cette dernière sera étudiée par l’assemblée générale dans un délai de trois mois maximum suivant la réception.

Si le syndicat des copropriétaires répond favorablement à la demande mais ne réalise pas les travaux, ou si certains copropriétaires s’opposent à l’installation mais ne saisissent pas le tribunal d’instance, procédez à l’exécution des travaux à vos frais dans un délai de six mois ! C’est votre droit.

Profitez du crédit d’impôt !

Pour couvrir les coûts de fourniture et d’installation, les particuliers bénéficient d’un crédit d’impôt de 30 % au titre de la transition énergétique. En copropriété, une aide complémentaire est aussi proposée via le dispositif ADVENIR qui couvre jusqu’à 50% des frais dans la limite de 600€ pour un usage individuel et de 1300€ pour un usage collectif, le montant grimpe respectivement à 960€ et 1660€ s’il y a installation d’un système de pilotage énergétique de la charge (conseillé en cas de recharges simultanées).

Alors, n’hésitez plus, foncez ! Une fois prises les informations nécessaires et les contacts utiles, notifiez le syndic et/ou le proprio et une fois la procédure enclenchée terminée, profitez du résultat grâce au crédit d’impôt et à la prime ADVENIR.